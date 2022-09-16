Van'da Engelli Ve Yaşlılara Geçit Vermeyen Üst Geçitler Meclis Gündeminde!

Halkların Demokratik Partisi(HDP) Van milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van’da üst ve alt geçitlerin engelli geçitlerinde yaşadığı sorunları meclis gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Orhan, engelli vatandaşlar için geçitlerde asansör ya da rampa olmadığına dikkat çekti.

Van ve birçok bölge ilinde yaya geçitleri, kaldırımlar, üst ve alt geçitler engellilerin, yaşlıların ve hastaların erişimine uygun olmadığına dikkat çeken Orhan, “Van’da yayaların büyük bir risk alarak karşıya geçtiği bölgelerde alt ve üst geçit çalışmaları yapılmalıdır. Nüfusu 1,2 Milyonun üzerinde olan Van’da yürüyen merdiven veya asansörü olan tek bir üst/alt geçit yoktur.

Birçok yerde trafik ışıkları yetersiz kalmakta ve yayalar geçiş sırasında büyük risk almaktadır. Van’da; Bölge Hastanesinin bulunduğu yer, İki Nisan Kavşağı, Karayolları Kavşağı, Otogar kavşağı başta olmak üzere birçok yerde engelli, yaşlı, gebe veya hasta yayaların geçidine uygun, asansörü-yürüyen merdiveni olan alt/üst geçitler inşa edilmelidir. Birçok yerde yeterli sayıda ve kullanılabilir geçit bulunmadığından yurttaşlar yolun karşısına geçmekte güçlük yaşamakta veya geçerken büyük risk almaktadır.” Dedi.

“ENGELLİLER EV HAPSİNE BENZER BİR YAŞAM GEÇİRİYOR”

Van’da engelli, yaşlı ve hastaların erişilebilirlik haklarının sistematik bir şekilde ihlal edildiğini belirten Orhan, “Erişilebilirlik sorunları nedeniyle nüfusun yüzde 10’dan fazlasını oluşturan engellilerin sosyal yaşama dâhil olamadığı ve “ev hapsine benzer” bir yaşam geçirdiği ifade edilmektedir. Bina içi düzenin, bina çıkışlarının, asansör, park, yol, geçit ve kaldırımlarım engelliler için tasarımı maalesef henüz tamamlanmamıştır. Ülke genelinde neredeyse her ilde devam eden kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda da etkili bir erişilebilirlik düzeyine henüz ulaşılamamıştır. “ İfadelerini kullandı.

Vekil Orhan Işık, bakanlara şu soruları yöneltti:

1- 2015-2022 yılları arasında Van’da karşı karşıya geçerken trafik kazası geçiren kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerden yaşamını yitiren, yaralanan, engelli kalan sayısı kaçtır?

1,2 milyon nüfusu ve 60-70 bin engelli nüfusu olan Van kentinde yürüyen merdivenli veya asansörlü bir tek alt-üst geçidin olmamasının nedenleri nelerdir?

2-Birçok şehirde yapılmış olan bu ve benzeri geçitlerin Van’da hiç yapılmamasının nedenleri nelerdir?

3-Van’da kentin erişilebilir olması için hangi kurumlarla işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir? Kayyum idaresindeki Van Büyükşehir Belediyesi’nin erişilebilirliğe ilişkin çalışmaları nelerdir? Van’da engelli erişilebilirliği için hangi birimler görevlendirilmiştir? Bu kapsamda ayrılan bütçe ve kadro miktarı ne kadardır?

4- Van’da engelli, yaşlı, gebe veya hasta yurttaşların erişilebilirliğini arttırmak amacıyla asansör, bina rampaları, alt-üst geçit, kaldırım ve trafik ışıklarının dönüştürülmesi amacıyla bir çalışma yapılmakta mıdır?

5- Van’da erişilebilir bir kent planlaması için öngörülen zaman ne kadardır? 2025’te Van erişilebilir bir kent olacak mıdır? Bu kapsamda yapılması planlanan faaliyet ve kent düzenlemeleri nelerdir?

YeniDoğuGazetesi