Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a geldi. Kılıçdaroğlu, havaalanında bakır tepside sunulan ekmek, su ve kaya tuzu ile karşılandı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, partililer ve bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, eski bir gelenek olduğu belirtilen ekmek, su ve kaya tuzu ikramıyla karşılandı.
Yapılan ikramları kabul eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kendisine karşılamaya gelen partilileri selamladı. Parti otobüsünden de bekleyenleri selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Geceyi Van'da geçirecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra çalıştaya katılacak. (DHA)
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