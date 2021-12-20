Vali Bilmez, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
2021 faaliyetleri ile 2022 yılında yapılması planlanan işlerin değerlendirmesi ve belediyeler arası koordinasyon toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Bilmez’in yanı sıra Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ile 13 ilçenin belediye başkan ve başkan vekilleri katıldı.
Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, 2021 yılında 13 ilçede yapılan yatırımlar ve 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.iha
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