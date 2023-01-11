Vali Balcı: Van'ı geleceğe taşıyoruz!

Vali Balcı, kentte yapılan ve yapılacak olan çok sayıda önemli çalışmanın olduğunu dile getirerek, özellikle eğitim konusuna ağırlık verdiklerini ifade etti. Van'da birkaç yıl içinde, sahil yolu, çevre yolu ve alternatif yollar sayesinde ulaşımda önemli atılımlar olacağını anlatan Vali Balcı, kentin merkezine ve tüm ilçelerine, kütüphaneler, spor salonları, ana okulları, kreşler ve daha birçok hizmetler götürme çabasında olduklarını söyledi.

İldeki tek bir işsizin bile kendilerini derinden etkilediğini ifade eden Vali Balcı, istihdamın her alanda artması için elimizden geleni yapıyoruz. Salonlarda misafir ağırlamaktan, karşılıklı sırt sıvamaktan ziyade, sahada bizzat işleri takip ederek, projelerin tamamlanması adına gayret gösteriyoruz. On yıl içinde hedefimiz 100 bin istihdam sağlamaktır" dedi. Edremit'teki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde ildeki gazetecilerle bir araya gelen Vali Dr. Ozan Balcı, basının kendilerinin paydaşı olduğunu ifade etti.

"GAZETECİLERİN KAMUOYUNU DOĞRU AYDINLATMASI SEVİNDİRİCİ"

Davetlerine icabet eden tüm medya mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Balcı, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Hepinizin gününü tebrik ediyorum. Bir ilde başarı varsa, orada tüm ekibin başarısı vardır. Başta bürokrasi olmak üzere, siyasi partiler, iş dünyası, üniversite, STK'lar, esnaflar, basın. Tüm bunların payı vardır. Uyumlu işbirliği ile başarı gelir.

Basının da bu noktada emeği yadsınamaz. Demokrasinin olmazsa olmazlarındandır basın. Sizlerle beraber çalışıyoruz. Yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta çaba gösteren, kamuoyunu doğru aydınlatan tüm gazetecilere teşekkür ediyoruz. Medya mensupları, bizim gören gözümüz, duyan kulağımız, elimiz ayağımızdır" diye konuştu. Yedi aydır Van'da olduğunu, gazetecilerin yazmanın ötesinde, doğru yazmada iyi bir noktada olduğunu dile getiren Vali Balcı, "Kamu adına uyarılar yapan, denetim yapan basın mensupları, doğru bilgilendirme noktasında da güzel gayretler gösteriyor. Van'ı geleceği taşımada sizlere de büyük işler düşüyor. Umarım bu noktada birlikte daha güzel işlere imza atılır" dedi.

"VAN'DA KREŞ VE ANAOKULLARI İLE EĞİTİME BÜYÜK KATKILAR SUNUYORUZ"

Van merkez ve ilçelerde çok sayıda anaokulu ve kreşler yaptıklarını söyleyen Vali Balcı, "EKAP'ta Ankara'dan sonra en çok ihale Van'ın var. Mesela Van'da birçok anaokulu ve kreşler yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, hayvancılıktan ulaşıma çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Bunlar bir ekibin çalışmasının sonucu. Vanlılara da teşekkür ediyoruz. Van'ın insanlarını tarif etmek gerekirse, soylu ve asil olarak nitelendiriyorum. Onlara hizmet etmek bizim için şereftir" dedi.

Van'ın okul kütüphaneleri ve kitap sayısı konusunda çok iyi noktalara geleceğine inandığını söyleyen Vali Balcı, "Merkez ve tüm ilçelere bebek ve çocuk kütüphaneleri yapıyoruz. Bir kütüphane var, bir tane daha yapıyoruz. Öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. İnşallah kısa süre içinde eğitim alanında bu kenti çok iyi noktaya taşıyacağız. Eğitim bizim bir numaralı konumuz. Devletimiz de bu konuya büyük önem veriyor. 120 tane yeni anaokulu ve kreş yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Spor açısından bakıldığında, tüm ilçelere kapalı spor salonları ve yüzme havuzları yapıyoruz. 250 civarında voleybol ve basketbol sahaları yapıyoruz. Amatör sporları destekliyoruz. Vanspor'u özellikle destekliyoruz. Daha önce de söyledim bu kentin her şeyi bizi ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

HEDEF 100 BİN İSTİHDAM…

Van'da tek bir kişi işsiz ise, bu durumun kendilerini üzdüğünü, işsizliğin sona ermesi için büyük gayretler gösterdiklerini anlatan Vali Balcı, Van OSB'de tekstil anlamında 6 tane fabrikayı tamamladıklarını, 10 yeni fabrikanın da çok yakında temelinin atılacağını vurguladı. OSB'deki fabrika incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Balcı, "İlimizin işsizliğini azaltmamız lazım. OSB'de tekstil anlamında 6 tane fabrikamızı bitirdik. 10 yeni fabrikanın çok yakında temelini atıyoruz.

Bir yıl içerisinde tekstilde inşallah 20 bin kişinin istihdamı sağlamış olacağız. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 50 bin, 10 yıl içinde de 100 bin kişinin istihdamının sağlanacağı bir tekstil kenti kuruyoruz. Bu anlamda ilgili bakanlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

"MERALARI KOYUNLARLA DOLDURACAĞIZ"

Van'daki meraların küçükbaş hayvanlarla doldurulacağını söyleyen Vali Balcı, "Van, Türkiye'deki meraların yüzde 10'una sahip. Bu nedenle meralarımızı koyunlarla dolduracağız. Hayvancılık projesiyle her çiftçimize 100 koyun,1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, sıfır faizle 200 bin TL kredi desteği veriyoruz. Hedefimiz 2 yılda 10 bin aileye 1 milyon koyun vermek.

Büyükşehir Belediyemiz tarafından veterinerlik desteğinin yanı sıra kaba yem desteği de veriyoruz. Erken dişi kuzu kesiminin engellenmesi, erkek kuzu kesiminin garanti altına alınmasını sağlayacağız. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ilimizin ekonomisine ve tarımına büyük katkı sunacak. Aynı zamanda kırsalda koyun projesi sürüyor. Kırsal alanda da koyun projemizi yürütüyoruz. İnşallah 1 ila 2 yıl içerisinde 10 bin kişiye yüzer koyundan bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli sıfır faizli koyun kredisinden yararlandıracağız. Koyun varlığını 5-6 yıl sonra 6-7 milyona çıkarmış olacağız" diye konuştu.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ KİTAPLAR GÖNDERİLİYOR

Kitap sayısı konusunda yakın süreçte ülkede en iyi duruma geleceklerini söyleyen Vali Balcı, "1 milyon kitap aldık, 1 milyon daha alacağız. Eğitim bizim bir numaralı işimiz. Van'da eğitim alanında güzel işler yapıyoruz. Okul kütüphanelerini yeniliyoruz, zenginleştiriyoruz. 13 ilçemize bebek-çocuk kütüphaneleri yapıyoruz. İlimize yeni bir halk kütüphanesi kazandıracağız Bizim görevimiz, devletin gerçek sahibi olan milletin kaynaklarını, milletin has çocuklarına, evlatlarına, yavrularına, 350.000 çocuğumuza harcamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Harcamaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Her çocuğun iyi bir kitap okuyucusu olmasını istediklerini belirten Vali Balcı, "255 tane okulun kütüphanesini yeniden yaptık ve onları yeni kitaplarla donattık. Kütüphanelerimize zengin kitaplar kazandırdık. Kitaplarla doldurmak, zenginleştirmek yetmez.

Kitap okuma kültürüne katkı sağlamak için öğretmenlerimizle beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Okullarımızda değişik aktiviteler, faaliyetler yapılıyor. Ödül törenleri yapılıyor. Bu kapsamda PTT ile bir anlaşma yaptık. Çocuklarımız kitapvan.gov.tr'den kitap istiyorlar, 10 gün içerisinde postacılarımız kitapları ücretsiz bir şekilde götürüyor. Kitabı okuyup, bilgilerini sisteme girdikten sonra yeni bir kitap daha isteyebiliyorlar. Güzel kitaplar çocuklarımızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

"TARIMSAL SULAMAYA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Van'da tarımsal sulamaya da yoğunluk vereceklerini dile getiren Vali Balcı, "Birçok yeni gölet inşası için çalışmalar sürüyor. Yatırım programı açıklandığında birçok yeni göletin hizmete açılacağını göreceğiz. Yine Van'ın önemli meyvelerinin yeniden dikilmesi için çabalıyoruz. Çatak ve Bahçesaray'da 200-250 bin ceviz ağacı dikilecek. Erciş yolu üzerinde 1 milyon fidan dikildi. Van Gölü'ndeki temizlik çalışmalarını artırdık. Dip çamur temizliği konusunda çalışan işçi ve araç sayılarını üç-dört katına çıkardık. Eski Vali Konağını engelli eğitim merkezine dönüştürdük. Bu konuda da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya da teşekkür ediyoruz.

İnşallah orası da yakın zamanda açılacak. Yine engelli çocuklar için uygulamalı eğitim merkezleri hizmete açıyoruz. Tiyatronun olduğu yere yeni bir kütüphane daha açıyoruz. Yine Van'a yeni bir kültür merkezi hizmete açılacak. Kültür merkezinde bin kişilik salon olacak. Operalar, konferanslar, konserler, kadınların ve gençlerin bilgi becerilerini artıracak salonlar olacak. Bir aile gitse orada tüm gününü rahatlıkla geçirir. Bu anlamda orayı da önemsiyoruz. Yine çok sayıda aile destek merkezleri açtık. Kadınların gücüne güveniyoruz. Yine köylerde de yaşam merkezleri hizmete açtık, açmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İYİ, DOĞRU VE GÜZEL OLAN HER ŞEYİ DESTEKLERİZ"

Van'da güzel olacak olan her çalışmayı destekleyeceklerini anlatan Vali Balcı, "Bu çalışmalar bir ekip çalışması. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Halkımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bakın sağlık alanında İpekyolu ve Tuşa ilçesine iki yeni hastane yapılıyor. Projeler tamamlandı. Yakında ihaleye çıkacak. Yine çevre yolu Van'ımız için çok önemli.

Orada bir para sorunu yok. Seksene yakın bir vatandaşın dava konusu var. Bu ülke, bir hukuk devleti. Kafamıza göre vurup yolu açamayız. Bazen hukuki engellerden dolayı yavaşlama var. Ama inşallah kısa süre içinde çevre yolu tamamlanacak. Sahil yolu çalışmaları sürüyor. Bir iki yıl içinde üniversiteye kadar uzayacak. Rekreasyon çalışmaları da bahar ayında başlayacak. Eski Van şehrinde çalışmalar sürüyor. Bu şehri, tarihi dokusuna uygun olarak ayağa kaldıracağız. Kaleyi aydınlatma çalışmalarını başlatıyoruz.

İlçelerdeki benzer çalışmalar devam ediyor. Toprakkale'de seyir terası projesi yakın süreçte tamamlanacak. Van'da inşallah çok iyi hizmetler yapacağız. Hizmet etmek, bizim için bir şereftir. Yine sınır ticaretinin iyi bir seviyeye gelmesi için çabalarımız var. Bu kente en az bir milyon turist geliyor. Bu sayının artması için gayretlerimiz devam edecek" dedi.

"KAMU KAYNAKLARI BİZİM NAMUSUMUZ GİBİDİR"

Kamu kaynaklarını israf etmeden doğru harcamaya çalıştıklarını söyleyen Vali Balcı, "Bize emanet edilen kamu kaynakları, bizim namusumuz gibidir. Bu kaynakları doğru ve yerinde kullanmaya çabalıyoruz. İsraf etmeden, toplumun yararına kullanma gayretindeyiz. İnsanların derdiyle dertlenmek istiyoruz. Zaman gelip geçiyor. Bizim amacımız da gök kubbede hoş bir sada bırakmak. Kalıcı olan budur. Siz gazetecilere de yaptığınız görevden dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları işbirliği içinde bitirmek istiyoruz.

İllaki eksiklik, aksaklık olur. Ama kucaklaştıkça, birbirimizi iyi anladıkça bu şehir çok iyi bir noktaya gelir. Beş-altı yıl içinde bu şehrin her alanda çok iyi seviyeye geleceğine inancım tamdır. Gerek eğitim noktasında, gerek ekonomi noktasında, gerekse diğer alanlarda ülkede söz sahibi bir şehir olacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerde tekrardan sizlerin gününü kutluyorum. Halkın aydınlatılması noktasında yaptığınız güzel çalışmaları da takdir ediyorum" ifadelerini kullandı. Söz konusu programda, Vali Balcı tüm gazetecilere kitap hediye ederken, toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Van Bölge Gazetesi