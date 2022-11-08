Vali Balcı'dan, Van Güzel Sanatlar Lisesi'ne ziyaret

Van Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 'Bizim Eller' projesi kapsamında Türkiye'deki farklı yörelere ait türkülerin hikayelerinin ortaya çıkarılması için öğrenci ve öğretmenlerce çalışılan türküleri dinledi. Resim atölyelerini de gezen Vali Balcı, çocuklardan yaptıkları resimler hakkında bilgi aldı.

"GÜZEL SANATLARI HER ALANDA DESTEKLİYORUZ"

Ziyarette öğrencilere kitap hediye edip birlikte yemek yiyen Vali Balcı, "Yeni bir Güzel Sanatlar Lisesi yapıyoruz. Türkiye'nin en zengin, en güzel kitaplarının olduğu Güzel Sanatlar Lisesi olacak. Ayrıca bu lisede eğitim gören çocuklarımıza müzik, resim malzemesi desteği vereceğiz. Güzel Sanatları her alanda destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi