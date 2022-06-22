Vali Balcı: “Burada yapacağımız çok güzel işler var”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Çatak ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

POLİTİKA 22.06.2022, 19:08
Vali Balcı: “Burada yapacağımız çok güzel işler var”

Sabah saatlerinde Çatak ilçesine gelen Vali Dr. Ozan Balcı, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, imamlar ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Karşılamaya katılanlara seslenen Vali Balcı,
“Bugün bizi karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok samimi, sıcak bir karşılama oldu. Çatak hem sahip oldukları değerler itibariyle hem çok kıymetli insanlarıyla ülkemizin, Van’ımızın bir değeridir. Burada yapacağımız çok güzel işler var

Zaten kaymakamımız, belediye başkanımız tarafından burada bir sürü güzel iş yapılmış. Şu anda da yapılmaya devam ediyor. Bir değirmenin çarkı gibi düşünün, bütün dişlilere ihtiyaç var. Buranın yükselmesi için tam destek vereceğiz.

Burada bulunanlar olarak hepimiz el ele vererek Çatak’ı başta eğitim olmak üzere alt yapı, sağlık, spor, turizm ve rafting sporunu en iyi yerlere getirmek için hep birlikte çalışacağız. Valilikte ve belediyede kapım herkese açık, talepleriniz olmasa bile bir çayımı içmeye gelebilirsiniz. Halkımızın refahı, huzuru ve esenliği için yatırımlar yapacağız” dedi.

Daha sonra kaymakamlık makamına geçen Vali Balcı, kurum müdürleri ile tanışıp Kaymakam Akbulut’tan ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı. Adalet Sarayına da geçen Vali Balcı; çalışanlarla tanışıp, hakim ve savcılarla bir süre görüştükten sonra Çatak Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, birim amirleri ve personel tarafından karşılandıktan sonra başkanlık makamına geçen Vali Dr. Ozan Balcı, devam eden projeler ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi aldı.

Çatak Belediyesi tarafından inşaatı devam eden rafting eğitim merkezi, spor salonu, gençlik merkezi inşaatlarını geçerek yetkililerden bilgi alan Vali Balcı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çatak Devlet Hastanesindeki hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret ettikten sonra çığ felaketinde şehit olan Çatak İtfaiye Şefi Emrullah Ersari’nin ailesiyle bir araya geldi.
Vali Balcı, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Vali Dr. Ozan Balcı’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti.İHA

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