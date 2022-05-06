Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün kendisi hakkında yaptığı açıklama üzerine bugün İçişleri Bakanlığı önüne giden Ümit Özdağ, meydan okumasına buradan da devam etti.

POLİTİKA 06.05.2022, 13:58
Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün TGRT Haber'de katıldığı yayında, son dönemde mültecilerin geri gönderilmesi üzerinden çıkışlar yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a sert şekilde yüklendi.

"Adam yerine koymuyorum"
Özdağ'ı 'operasyon çocuğu' olarak niteleyen Soylu, "Kabul etmiyorum. Kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfeli safilindir. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor." dedi.

Bakanlığa yürüdü
Bu sert sözlere karşılık Özdağ da aynı seviyeden bir açıklama yaparak bugünü işaret edip, İçişleri Bakanlığı'nın önüne geleceğini söyledi.

"Cesaretin varsa karşıma çık." diyen Özdağ, partililerle birlikte bugün Meclis'ten Bakanlık binasına yürüdü.

Polis durdurdu, basın açıklaması yaptı
Bakanlığa 100 metre mesafe kalana kadar ilerlemesine izin verilen Özdağ, daha sonra polis tarafından durduruldu. Partililerin de Özdağ'a eşlik ettiği 'çıkarma'da polis ve partililer arasında arbede yaşandı.

Bakanlık önüne gitmesine izin verilmeyen Özdağ, burada bir basın açıklaması yaparak meydan okumasına devam etti.

"Burası dünyanın lunaparkı değil"
Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize yönelik örtülü bir istilanın sekiz milyonu aşan Suriyeli, Afgan ve Orta Doğu'nun değişik ülkelerinden Türkiye'ye yönlendirilen insanlar tarafından yapıldığını Türkiye'nin gündemine getirdi ve getirmeye devam edecek. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin sığınmacılar ve kaçaklar ülkelerine dönsünler iradesini siyasette temsil ediyoruz.

Gerek saray ittifakı gerek AK millet ittifakından farklı olarak gönüllü dönerler onlara ev yaparız dönerler demiyoruz.

Burası dünyanın lunaparkı değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz bu 8 milyon insanı bir sene içerisinde tarihin en büyük geriye dönüş projesi ile vatanlarına yollayacağız.

"Süleyman Soylu bize komplo kuruyor"
Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bu komplo ile ilgili birkaç gün önce genel merkezimize ziyarete gelen bir polis memuru bilgi verdi. Kimlerle, telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim.

Başka kaynaklardan da bunu teyit ettim. Zafer Partisi gibi görünen hesaplar üzerinden beş altı ilde karışıklık çıkartıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar grubu diye bir grup var. Sağda solda Afgan Suriyeli dövüyorlar, bunu Facebook'larda yayınlıyorlar.

"Soylu'nun hakaretleri operasyonun işareti"
Bir ay önce bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bundan 2-3 gün önce biz kapattık dediler anladık ki arkasında bunun karanlık odaklar var. Kiminle bağlantılı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Özetle dün Soylu'nun bana ve aileme yağmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeğiydi.

"Ben Ofluları cesur bilirdim"
Bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyarak İçişleri Bakanlığı önüne geleceğimi söyledim. Korkma, ya sen Karadeniz uşağısın, Ofluyum diyorsun.

Ben Ofluların cesur olduğunu bilirim. Ama sen Oflu değilmişsin kofluymuşsun. Sen korktun kardeşim. Ya ben tek başıma geliyorum, Ümit Özdağ'dan bu kadar mı korkuyorsun? Bana karşı yapmış olduğun girişimlerin yıllardan beri farkında değil miyim?

Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı, birçok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerini toplatmadın mı?

"Görevin bittiği zaman tutuklanacaksın"
Senden korkan senin gibi olsun, sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunun sen de farkındasın. Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin.

"İkimizden biri ölene kadar bu kavga devam edecek"
Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme, her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım senin. Süleyman Soylu'nun korkak olduğunu tüm dünya gördü benim karşıma çıkamadı."

Ensonhaber

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