Tuşba Belediyesi'nden 4 yılda 232 milyon TL'lik yatırım

Tuşba Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar ilçede yaptıkları yatırımların belediye bütçesinin %61'ine tekabül ettiğini belirten Başkan Akman, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında belediyenin öz kaynakları kullanılarak 141 milyon 46 bin 436 TL, 2022 yılında ise öz kaynaklarla sadece asfalt ve parke çalışması için ise 90 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını vurguladı.

Konuşmanın kolay olduğunu ama icraatın zor olduğunu vurgulayan Başkan Akman, sadece merkezden gelen bütçelerle bu yatırımlar yapılamayacağını ifade etti. Tuşba'daki konutların %80'inin kaçak yapıldığını belirterek, belediye olarak sadece arsa emlak vergisi aldıklarını söyledi.

"HER GEÇEN GÜN HİZMET DEFTERİMİZE YENİ BİR SAYFA EKLİYORUZ"

4 yıl boyunca hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Basın mensupları da bizim gibi kamu hizmeti sunuyor. Bunun bilincinde olarak her yıl hayata geçirdiğimiz projeleri sizlerle paylaşarak, değerlendiriyoruz. Milletimizin bize verdiği yetki ve devletimizin emanet ettiği bütçe ile hizmet ediyoruz. Temel görevimiz ehliyet ve liyakatten ayrılmadan, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile herkese ve her kesime hizmet etmektir. İlçemizin hizmetlere ihtiyacı var.

Gelişen ve yenilenen Tuşba için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda belediye yönetimi olarak, personellerimizle birlikte elimizi taşın altına koyup, hep daha iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Doğu'nun parlayan yıldızı, güneşin kenti Tuşbamızda hayata geçirdiğimiz insan odaklı projelerle, her geçen gün hizmet defterimize yeni bir sayfa eklemekteyiz" dedi.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLİMİZDE CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYOR"

Tuşba Belediye hizmet binasını 2021 yılında tamamlayarak halkın hizmetine açtıklarını belirten Başkan Akman, "Buranın maliyeti 29 milyon TL oldu. Belediye hizmet binamızı belediyenin öz kaynakları ile yaptık. Bugünkü maliyet rakamı 180 milyon TL'dir. İskele ikinci etap Sahil Bandımızı hayata geçirdik. Göreve geldiğimiz zaman buranın %40'ı yapılmıştı. %60'ı kalmıştı. Gereken girişimlerde bulunarak buranın ihalesini feshettik. İkinci bir ihaleye çıktık. Buranın tamamını yaparak, halkımızın hizmetine sunduk. Sahil Bandımız 140 dönüme sahiptir. İskele Sahil Yolu, 50 yıllık kangren haline gelen bir sorundu. Burayı da yaparak halkımızın hizmetine sunduk.

Büyükşehir, İpekyolu Belediyeleri havaalanından itibaren 15 Temmuz Şehir Parkı'na kadar sahil yolunu getirecekler ve burada Tuşba ile bağlantısını yapıp sahil yolumuzu 112 kilometreye çıkarmış olacaklar. Çok Amaçlı Spor Salonumuzu Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber yaptık ve halkımızın hizmetine sunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı ilimizde ciddi yatırımlar yapıyor. Güzel bir yatırım oldu. Burada da 6 tane sentetik çim saha, 480 kişilik çok amaçlı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, bölgede sadece Malatya'da var olan çok amaçlı spor salonu hayata geçirdik. Bugünlerde bu tesislerimizin de açılışını yapacağız" diye konuştu.

"ERKEN KALKAN, ERKEN YOL ALIR"

Tuşba'ya yakışır bir makine ikmal garajını belediyeye kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Akman, "Göreve geldiğimizde makine ikmal garajımız yoktu. Bütün iş makinelerimiz iç içeydi. Kalecik Yolu üzerinde 50 dönümlük mera alanı belediyemize tahsis ederek, ot bedelini yatırdık. Bugünkü bedelle 50 milyonluk ikmal garajını belediyemize kazandırdık. Toplum Yaşam Merkezi, Avrupa Birliği tarafından yapıldı, peyzajını belediye olarak bizler yaptık. Burayı protokolle Valilikten devraldık. Burada kurslarımız devam ediyor.

Mavi Bayrak Halk Plajımızın hemen bitişiğinde Kadınlar Plajı'nı 22 dönüm üzerinde kurarak, 2 katlı hizmet binasıyla, 150 tonluk su deposu, çok sayıda çardak ile kadınlarımızın hizmetine sunduk. Burayı da belediyemizin öz kaynaklarıyla hayata geçirdik. 2 milyon 750 bin TL ile burayı tamamladık. Şu anda 20 milyon TL'ye orası yapılamaz. Erken kalkan, erken yol alır deniliyor. Biz de erken yol aldık. Şemsibey Mahallemizde parkımız yoktu. Erciyes Anadolu Holding bize bir gün bir teklifle geldi. Size ne yapabiliriz dediler. Arısu Mahallemizde 30 bin aboneye enerji veren bir firmadan bahsediyorum. Biz kendilerinden hiçbir şey talep etmedik ve Şemsibey Mahallemizde bir parkımız yok dedik. İbrahim Öngün adında bu mahallemize de park kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı.

"TUŞBA MİLLET BAHÇEMİZ 717 DÖNÜM ÜZERİNDE YAPILACAK"

Parkı olmayan mahallelere tek tek park kazandırdıklarını belirten Başkan Akman, "Yine parkı olmayan Beyüzümü Mahallemize bir park kazandırdık. Onu da belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirdik. 3,5 milyon TL ile burayı tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. DAP desteği ile çiftçilerimize sundurma desteğinde bulunduk. Kaynak sularımızı artık değerlendiriyoruz. Sıvat desteğimizle artık ilçedeki hayvanlarımız hem temiz, hem soğuk, hem sağlıklı su içiyor. Sundurmaların altında ise güneşten korunuyorlar.

Tuşba Millet Bahçemize 717 dönüm üzerinde önümüzdeki yıl başlayıp ve yıl sonunda bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız. Bedestan Halk Pazarımızı hayata geçiriyoruz. Yıllardır bu proje için uğraş veriyorduk. Kardeş belediyemiz olan Trabzon Büyükşehir Belediyemizle bir sözleşme yaptık. Bu fiyatların yükselmesinden dolayı tek başımıza yapamayız dediler.

Bizlerde Tuşba Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve olan Trabzon Büyükşehir Belediyemizle burayı yapacağız. Buranın kaba inşaatı bitti. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Konut projemiz var. Bu konutlarımızı %30.12 ile verdik. Bizler bu tür taşınmazlarımızı verirken veyahut satarken bir rayiç bedeli alıyoruz. Ticaret Odası'ndan, Emlakçılar Derneği'nden ve en az 2 emlakçıdan bu bedelleri alıyoruz. Bunların bize verdiği rakamlar 15-20 milyon TL civarındaydı. Biz 20 milyon TL'yi baz aldık. 20 milyon TL üzerinde %30.12 ile verdik" dedi.

"KİMSEYİ AYRIŞTIRMADAN BU HİZMETLERİ YAPTIK"

Abdurrahman Gazi, Akköprü, Altıntepe, Beyüzümü, İskele, İstasyon, Seyrantepe, Güveçli, Topaktaş, Çitören, Özkaynak ve Dilimli Mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yaptıklarını belirten Başkan Akman, "2022 yılı bütçemizle 60 kilometre sıcak asfalt yaptık. Tüm köylerimizde parke kilit taşı çalışması yaptık. Dini, dili, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmadan bu hizmetleri yaptık. 5-6 köyümüz kaldı. Onları da önümüzdeki aylarda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Yine ilçemizde asfalt iyileştirme çalışmaları yaptık. Görevimiz olmadığı halde İskele, Altıntepe, Seyrantepe, Beyüzümü mahallelerimize doğalgaz götürdük. %70 kırımla AKSA ile anlaştık, asfalt kesim parasını da %70 kırımla bu mahallerimize doğalgaz çektik.

Halkımızın huzur içerisinde yaşaması için bu tür çalışmaları da yaptık. Hiçbir mahallemizde kimse benim yolum stabilize değil diyemez. Boru ve kanal çalışmalarımız devam ediyor. 9 bin 200 metre boru ve kanal çalışması yaptık. Statik kaplama çalışmalarımızı Şemsibey ve Bardakçı mahallemizde yaptık. Şemsibey Mahallemizin altyapı olmadığından dolayı statik kaplama çalışması yaptık. Vatandaşlarımızı çamurdan kurtarmak istedik. 137 bin 155 metrekare statik kaplama çalışması gerçekleştirdik" diye konuştu.

"2022 YILINDA BELEDİYE KAYNAKLARIMIZLA 90 MİLYON YATIRIM YAPTIK"

Son olarak belediye bütçesi hakkında bilgi veren Başkan Akman, "2019 yılı belediye bütçemiz 50 milyon 678 bin TL'ydi. Bu yatırımlarla 2019 yılında belediyemizin öz kaynaklarında 26 milyon TL kullandık. Bütçemizin %51'ni yatırımlara kullandık. 2020 yılında belediyemizin bütçemiz 78 milyon TL'ydi. Yaptığımız yatırımla 2020 yılında belediyemizin öz kaynaklarında 48 milyon 641 bin 654 TL yatırımlara kullanılmıştır. Bu da bütçemizin %62'sine tekabül ediyor.

2021 yılında belediyemizin bütçemiz 101 milyon 119 bin 27 TL'ydi. Yaptığımız yatırımla 2021 yılında belediyemizin öz kaynaklarında 66 milyon 404 bin 782 TL yatırımlara kullanılmıştır. Bu da bütçemizin %65'ine tekabül ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar belediyemizin toplam bütçesi 229 milyon 840 bin 878 TL'dir. 3 yılda belediyemizin öz kaynaklarından yatırımlar için 141 milyon 46 bin 436 TL kullanılmıştır. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar belediyemizin bütçesinin %61'ine tekabül etmektedir.

2022 yılı bütçemiz 150 milyon 200 bin TL'ydi. 2023 yılı tahmini bütçemiz 324 milyon 168 bin 600 TL'dir. 2022 yılında belediye kaynaklarımızla 90 milyon yatırım yapmışız. 90 milyon TL ile sadece asfalt ve parke çalışması yaptık. Diğer yatırımlar bu bütçenin içerisinde yer almıyor. 324 milyon 168 bin 600 TL'lik 2023 yılı tahmini bütçemizi konutlarımızdan ve belediye gelirlerimizden sağlayacağız. Konuşmak kolay ama icraat çok zordur. Merkezden gelen bütçelerle bu yatırımlar yapılamaz. İlçemizde konutların %80'i kaçak yapılıyor. Belediye olarak sadece arsa emlak vergisi alıyoruz. Ev emlak vergisi almıyoruz. Bir sitenin emlak geliri bizim bir mahallemizin geliri kadardır" ifadelerini kullandı. Toplantı daha sonra çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Van Bölge Gazetesi