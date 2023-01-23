Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Yönetiminden İsveç'e sert tepki

İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması üzerine, TÜGVA  Van yönetimi, vatandaşlar ile birlikte Van Kalesi arkasında bulunan Hüsrevpaşa Camii'nde sabah namazı sonrasında basın açıklaması yapıldı.

POLİTİKA 23.01.2023, 15:57 23.01.2023, 17:05
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Yönetiminden İsveç'e sert tepki

Kur’ân-ı Kerîm’in yakılmasını asla kabul etmediklerini belirten TÜGVA Van İl Başkanı İsa Deniz, "Yüce Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız." dedi.

Bu tür alçak eylemlerin sonunun hüsran olduğunu belirten Deniz, "Terörist sevici İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedefenmiştir. Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslâm'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var.

Bu öyle bir gençliktir ki: Ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celâlini de nesilden nesile aktarmasını bilir. Bu öyle bir gençliktir ki: Vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atılmıştır, atılır. Bu gençler Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşımaktadır. İslâm barış ve kardeşlik dinidir. İslâm hoşgörü ve merhamet dinidir. Ve Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelâmıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır.

Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyouz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi; bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız. #BaşımızınTacıKuran kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

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