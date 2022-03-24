Türk heyeti NATO Karargahı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki zirveye katılmak için dakikalar önce NATO Karargahı'na giriş yaptı.

TÜRK HEYET BRÜKSEL'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yanındaki heyetin yüzündeki gülümsemeler ise oldukça dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO karargahına geldi

TÜRKİYE'NİN 'BARIŞ' MÜCADELESİ

Türkiye, Rusya ile Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana iki ülke arasında aktif bir diplomasi çalışması sürdürdü.

Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme, 10 Mart'ta Antalya'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savaşın başladığı günden beri ilk kez burada temas kurmuş oldu.

TÜRKİYE NATO'DA İSTENMİYORDU

Türkiye, geçmiş yıllarda "'NATO'dan çıkarılmalı" söylemleriyle sık sık hedef alınmaya çalışıldı. Sonrasında yapılan açıklamalarda ise Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD'nin hem de AB'nin büyük yara alacağı vurgulanmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın önemli ölçüde boyut atlamasıyla Türkiye, atılabilecek her türlü adımlarda kendini gösterdi. Bunun üzerine de Türkiye'yi NATO'da istemeyen ülkeler, bugünlerde 'barış' için Türkiye'nin yolunu gözler bir hale geldi.

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