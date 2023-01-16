Toktamış ve Berge başkanlık için yarışacak

Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi seçimleri 21 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Erdal Toktamış ve Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge'nin yarışacağı seçimin kıyasıya geçmesi bekleniyor.

POLİTİKA 16.01.2023, 09:32
Toktamış ve Berge başkanlık için yarışacak

Sınırlı Sorumlu (SS) Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, 21 Ocak Cumartesi günü İkinisan Polis Karakolu karşısında bulunan Elit Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi seçiminde yaklaşık 35 yıldır başkanlık görevini yürüten Erdal Toktamış ve Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge yarışacak. Esnafların yoğun ilgi göstermesi beklenen seçim, 21 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Seçime sayılı günler kalırken, iki başkan adayı da saha çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 2021 yılında yapılan seçimlerde mevcut Başkan Erdal Toktamış, Müslüm Birdal'a karşı yarışmıştı.

Bin 272 oyun kullanıldığı seçimlerde mevcut başkan Toktamış 995, Müslüm Birdal ise 266 oy almıştı. Cumartesi günü yapılacak olan ve yine kıyasıya geçmesi beklenen seçimlerde kimin kazanacağı merak konusu oldu. Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi yeni başkanı Cumartesi günü saat 17.00'den sonra belli olacak.

Van Bölge Gazetesi

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