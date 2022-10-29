Takva: TSO'nun kurumsal kimliğini korumalıyız

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri sonrası çıkan tartışmalar bitmek bilmiyor. Tartışmalı seçimlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, organ seçimleri üzerinden yaratılan algının yanlış taraflarını, herkesin öğrenme hakkı olduğunu söyledi.

22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen seçim sonrası resmi olmayan sonuçlara göre; Beyaz Liste 10 grupta, Mavi liste ise 9 grupta galip gelmişti. Seçim sonrası Mavi listenin yaptığı itirazlar; önce ilçe, ardından il seçim kurulu tarafından kabul edilerek, 1. Gruptaki seçimin tekrarlanması kararı verildi. Seçimlerde 500'e yakın sahte belge ile oy kullanıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Başkan Takva, bu çeteyi ve organizasyonu ortaya çıkarma gibi bir mecburiyetlerinin olduğunu söyledi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne de çağrıda bulunan Takva, bunu yapanların biran önce yargı önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"ODANIN KURUMSAL KİMLİĞİNİ HEPİMİZİN KORUMASI GEREKİYOR"

Son günlerde yapılan açıklamaların Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal kimliğine, tacirin haysiyet ve onuruna ciddi darbe vurduğunu söyleyen Takva, "Bu basın toplantısını, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal kimliğine, Van'ın tacir ve sanayicisinin onuruna, haysiyetine yönelik son zamanlarda yapılan saygısızlığı bertaraf etmek için yapıyoruz. Son zamanlarda ortaya atılan iddialar, yaklaşımlar, her gün büyük bir feveran, canhıraş şekilde kamuoyuna yansıtılan yaklaşımları tekrar telin ediyorum.

Bunlar Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal kimliğine, tacirin haysiyet ve onuruna vurulan darbelerdir. Her söylemlerinde tacirin, ticaret odası üyelerinin onurunu ve haysiyetini koruma amacıyla yapılan o galeyanı ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşım olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu toplantının Van halkının berrak ve sarih bilgiye erişimine duyduğumuz saygıya karşılık geldiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü kamuoyunu da neler olup bittiğini, Van Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri üzerinden yaratılan algının yanlış taraflarını öğrenme hakkı var.

Doğru taraflarını öğrenme hakkı var. Gerçek bilgiye erişim hakkına duyduğumuz saygı için bu toplantıyı yapıyoruz. İki konu çok önemli. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurumsal kimliğini hepimizin koruması gerekiyor. Tacirin ve sanayicinin onuruna zarar ve halel getirecek her türlü yaklaşımdan, bağrışmadan, çağrışmadan, feverandan, çamurdan ve iftiradan kendimizi alı koymamız gerekiyor. Ne yazık ki başta beyaz liste adayları ve temsilcisi olan beyefendinin son günlerdeki yaklaşımları, bunları yerle bir etmiştir. Biz onu da kınıyor ve telin ediyoruz" dedi.

"SEÇİM YETKİ BELGELERİNİN DOĞRU VEYA SAHTE OLDUĞUNUN TESPİTİ, KAREKOD OKUTULMASI VE TEYİDİ İLE MÜMKÜNDÜR"

Oda yönetim kurulunun, oda organ seçimleri öncesi seçimlerin sağlıklı bir ortamda devam ettirilmesi için tüm gerekli tedbirleri aldığını söyleyen Takva, "Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın organ seçimleri 22 Ekim 2022 tarihinde yapılmış, seçime katılan gruplardan mavi liste 9 grup, beyaz liste 10 grup meslek komitesi kazanmış, diğer listelerin herhangi bir grup kazanımı olmamıştır.

Oda yönetim kurulumuz, oda organ seçimleri öncesi seçimlerin sağlıklı bir ortamda devam ettirilmesi için tüm gerekli tedbirleri almış ve seçim sonuçlanıncaya kadar bu tedbirlerin tamamı tarafımızca takip edilmiştir. Seçmen listelerinde yer alan oda üyelerimizin oy kullanmalarını sağlayacak seçim yetki belgeleri Ticaret Bakanlığının kontrolünde olan MERSİS sisteminden alınarak, odamız ticaret sicil memurluğunca hazırlanmış ve yalnızca sicil müdürünün imzası ve kontrolü ile çıkmıştır. Seçim yetki belgelerinin doğru veya sahte olduğunun tespiti, karekod okutulması ve teyidi ile mümkündür.

Seçim esnasında olabilecek sahte yetki belgelerinin kontrolü için tarafımızca ilçe seçim kuruluna talepte bulunulmuştur. İlçe seçim kurulu başkanın kararı ile karekod okutulması için odamızdan emaneten, seçim sonrası iade edilmek üzere 29 adet cihaz talep edilmiştir. Tarafımızca tedariki yapılan cihazlar seçim sabahı sandık başkanlarına tutanak ile teslim edilmiştir. Buradaki tek amaç kare kodlarının okutulması ve sahte yetki belgelerinin engellenmesidir. Tarafımızca dağıtılan cihazlar, beyaz ve sarı listenin agresif, panik ve şiddetli tepkisine neden olmuş ve seçim kurulu başkanınca cihazlar anlamadığımız bir şekilde toplatılmıştır" diye konuştu.

"KİMLERİN SAHTE YETKİYLE OY KULLANDIĞI BELLİDİR"

Sahte yetki belgelerini oda bastı demenin akılla izahı olmadığın vurgulayan Başkan Takva, "Sahte yetki belgesini odanın basması ve onları tekrar odanın kontrol ettirmek istemesi tam bir akıl tutulmasıdır. Bu ancak düzeneği kuran, ne olacağını bilen kişilerin engellemesidir. Seçim esnasında ve sonrasında yapılan incelemelerde kimlerin sahte yetkisi ile oy kullandığı bellidir. 19 meslek grubunun tamamında sahte oy kullandığı, tutanaklar ile sabit hale getirilmiş ve tüm yarışan başkan adaylarının müşahitlerince de imzalanmıştır.

Beyaz liste müşahitlerinin tamamının telefonlarında bulunan özel bir yazılım ile oy kullanmaya gelemeyen seçmenlerin adına sahte yetki belgesi düzenlenerek yetkisiz kişilerce, şirket ilke uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerce oy kullandırılmıştır. İlçe seçim kuruluna yaptığımız itirazlar sonucunda yalnızca 1.meslek grubunda 14 adet sahte oy kullanımı tespit edilmiştir.

Özellikle 1. Grupta sahte yetki belgeleri ile oy kullanımı olduğunu tespit edip itirazlarda bulunduğumuzda beyaz listenin adayı tarafımıza büyük tepkiler göstermiş, 'Burada sahte yetki belgesi ile oy kullanımı tespit ettik sizin hakkınızda gasp ediliyor sizde itirazlarda bulunun dediğimizde', babanızın odası değil burayı ayakyoluna çevirdiniz diye tepki göstermiştir. Beyaz listenin vermiş olduğu bu tepkileri de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ AYRI SOY İSİMLERİNE AİT SAHTE YETKİ BELGESİYLE, OY KULLANIMI OLMUŞTUR"

Özellikle sosyal medya hesaplarında taraflarını mağdur göstererek haklarının gasp edildiğini dile getirip kamuoyunu yanıltmak amacıyla paylaşımlar yapıldığını söyleyen Takva, "Altını çizerek söylemek açıklamak istiyoruz 19. Grupta tespit edilen bir firma adına sahte yetki belgesi ile Tarık Kandaşoğlu isminde bir şahıs oy kullanmıştır ve yine 15. Grupta Kandaşoğlu soy isminde bulunan bir şahıs sahte yetki belgesi ile oy kullanmıştır. Ayrıca Karaçavuşoğlu ve Kurşunluoğlu soy isimlerine ait sahte yetki belgesi ile de oy kullanımı olmuştur. Bu iki şahıs hakkında il seçim kurulu tarafından ve ayrıca tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Elimizdeki kararlarda da bu şahısların sahte yetki belgesi ile oy kullanıldığı sabittir. Kare Kod uygulamasına ilişkin neden bu denli tepki gösterdiklerini daha açık bir şekilde anlaşılması için yine kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sahte oy kullanan kişiler seçim kurulunca tespit edildikten sonra hem 1.meslek grubunun seçimi iptal edilmiş, aynı zamanda kişiler hakkında da cumhuriyet başsavcılığına seçim kurulunca evrakta sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunulmuştur.

Beyaz listenin de sahte oy kullananlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup bulunmadığını merak ediyoruz. Bulunulmadıysa neden bulunulmadığının cevabını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

"SAHTE SEÇİM YETKİ BELGESİNİ DAĞITMAK İSTEYEN HALKA AÇIK BİR YERDE BUNU YAPMAZ"

Tüm gruplarda seçim sonucunu değiştirmeye yönelik sahtekârlık girişiminin gerek üyeler nezdinde, gerekse yargı önünde karşılıksız kalmayacağını ve herkesin hesap vereceğini söyleyen Takva, "Ellerinde hiçbir ispat, delil, argüman olmadan, sadece mazlum rolü oynayarak, hakkımız yenildi diyerek bir algı oluşturmaya çalışanlar öncelikle kullanılan sahte yetki belgelerinin açıklamasını üyelerimize yapmak zorundalar. Tüm gruplarda seçim sonucunu değiştirmeye yönelik bu sahtekârlık girişiminin gerek üyeler nezdinde, gerekse yargı önünde karşılıksız kalmayacak ve herkes hesap verecektir.

Bir araç içinde adaylarımızın yetki belgesi dağıtması görüntülerini manipüle eden açıklama tamamen kendilerince işlenen suçun tarafımıza yöneltilmesidir. Seçim günü hava şartlarının olumsuz oluşu nedeniyle, seçmene kolaylık yaratmak üzere, tüm herkesin görebileceği şeklide açık açık gerçek, legal yetki belgelerini seçmenine ulaştırmak isteyen çalışma herkes tarafından görülmektedir. Sahte seçim yetki belgesini dağıtmak isteyen halka açık bir yerde bunu yapmaz. Bu hiçbir akıl ile açıklanmaz. Fakat okulun yan tarafındaki çadır içinde basılan ve beyaz liste adayları tarafından dağıtılan yüzlerce sahte yetki belgelerinin, kurulan düzeneğin, yazılımın fotoğrafları mevcuttur" diye konuştu.

"BU SÜREDE HİÇ KİMSENİN ELİNİ, AYAĞINI ÖPMEDİK"

Basılan sahte yetki belgelerinin tamamında tarih, saat ve saniyenin aynı olduğunu belirten Takva, "Tüm sahte yetki belgelerinde 02.09.2022 tarih ve 11:48:22 saati mevcuttur. Sahte yetki belgelerini yaptıkları düzenek ile basan kişiler maalesef bu ayrıntıyı kaçırmış ve yakalanmayacaklarını düşünmüştür. İhtimalen ve duyumlarımıza göre Ticaret ve Sanayi Odası eski bir çalışanı, (bu çalışan rüşvet ve sahtekârlıktan odadan atılmıştır) tarafından yönetilen bu sahtekârlık sisteminde, küçük ayrıntılar atlanmış ve tespit edilmesine neden olmuştur.

Tüm gruplarda yapılan sahte yetki belgesi çalışması özellikle 1, 4, 8, 12 ve 19. meslek gruplarında yoğunlaşmış ve maalesef mavi listenin bu gruplarda kaybetmesi sağlanmıştır. Tüm seçim süreci boyunca gerek seçim kurulunun, gerekse yargının hiçbir sürecine müdahil olmadık. Verecekleri her türlü kararı saygı ile karşılayacağımızı beyan ettik ve nihayet hakta kısmen de olsa tecelli etmiş oldu. Bu sürede hiç kimsenin elini, ayağını öpmedik, hiçbir kimseyi sürece dâhil etmeye çalışmadık.

Bunu tümden reddediyoruz ve bu bir iftiradır. Bunu seçim öncesi çalışma sürecimizde de yapmıştık. Beş ay gibi uzun bir süre sahadaki çalışmamızı üyelerimizi rahatsız etmemek adına yayınlamamıştık. Ancak bugün de nezaketimiz çalışmadılar, masa başında kazandılar, herkesin elini öpüp seçimi iptal ettirdiler söylemine dönüştürülmüştür" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSENİN YARGI BAĞIMSIZLIĞINI YARGILAMAYA HAKKI YOKTUR"

Tüm yapılan bu sahtekârlıkların organize bir biçimde seçim süreci öncesinden planlanarak ve sistematik olarak yapıldığını vurgulayan Takva, "Seçim sonrası yaptıkları tüm açıklamalar yapılan bu organize suç planlamasının örtbas edilmesiyle ilgilidir. Hala devam eden bu tutum anlaşılır gibi değildir. Bugün bile yapılan basın açıklamasında Kandaşoğlu soyadlı kişiye sahte yetki belgesi verdiğimiz iddia edilmiştir. Şimdi tüm kamuoyuna soruyoruz. Madem biz sahte yetki belgesi verdik, verdiğimiz kişi, firma adına hiç mi bakmadı, benim bu firmada ilgim yok demedi. Sahte yetki belgesini veren oda veya kişi hakkında suç duyurusunda bulunmadı.

Bana sahte yetki belgesi verdiler demedi. Seçim kurulunca tespit edilen tüm sahte yetki belgelerinde olduğu gibi yakalanırlarsa mavi grup yaptı, yakalanmazsa zaten seçimi kazanmışız komplosu ellerinde patlamıştır. Hiç kimsenin yargı bağımsızlığını, adalet sistemini de Van TSO seçimleri üzerinden yargılamaya hakkı yoktur" dedi.

"BU VEBALİN ALTINDAN KİM KALKACAK?"

500'e yakın sahte belge olduğunu tahmin ettiklerini belirten Takva, "Bu çeteyi ve organizasyonu ortaya çıkarma gibi bir mecburiyetimiz var. Bütün Van halkının bunu çıkarması gerekiyor. Ufak, tefek duyumlar aldık ama bu kadar organize yapı içerisinde hayata geçirilebileceğini tahmin etmedik. Bunu bir tüccar yapar mı? Samimilerse kazandıkları gruplardan istifa etsinler. Onları yenileyelim. Bakalım tekrar alabilecekler mi? Bu vebalin altından kim kalkacak? Acayip bir akıl tutulması ile karşı karşıya kaldık.

Sahtekârlık yaptık demenin dışında her şeyi söylüyorlar. Bu tutum işadamlarına yakışmaz. Bütün ideolojilerde doğru tektir. Orada sükûnet içerisinde bir seçim sürecinin yaşanmasının tek sebebi mavi listedir. Seçimde 5 renk yarıştı. Mavinin bir ton açığını getirip oraya koymak, nasıl bir ahlaktır. Sonradan oraya bırakılan mavideki isimlerle, beyaz listedeki isimler aynı. Sadece sıralama değişik.

Bu mu seçim etiği, ahlakı? 1. Grupta mahkemenin tespit ettiği 14 tane sahte yetki belgesi var. Sahte yetki belgesi ile oy kullananlar gidip ifade verecekler ve bunların hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sözün özü şudur; gerçekten çok büyük bir organizasyon var. Olay çok büyüktür. Bu şehirde pırıl pırıl olan tek kurum var ise, oda Van Ticaret ve Sanayi Odası'dır. Biz en rahat erişilebilir oda yönetimiyiz. Yeni bir seçim takvimi yayınlanacak. Onu da hep birlikte takip edeceğiz" diye konuştu. Mevcut yönetimin seçim süreci tamamlanana kadar odayı yönetmeye devam edeceğini belirten Başkan Takva, "Yeni yönetim seçilip ve mazbatayı alana kadar başkan başkandır, yönetim kurulu yönetim kuruludur" ifadelerini kullandı.

"EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU İŞLEYENLER HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER BİRAN ÖNCE YAPILMALI"

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet müdürlüğüne de çağrıda bulunan Takva, "Özellikle yaşanan süreç ve yaşanan sürecin müsebbibi olan, sahte yetki belgesi kullanan ve tutanaklarla sabit hale getirilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcımızdan özel ricada bulunuyorum. Keza ilgili savcılığın ve emniyet güçlerinin bu sahte yetki belgesi kullanmak suretiyle, evrakta sahtecilik suçu işleyenler hakkında kamuoyunun vicdanının rahatlatılması ve biran önce oluşturulan algının bertaraf edilmesine yönelik sürecin hızlandırılması çağrısında bulunmak istiyorum" dedi. Toplantı, daha sonra sorulan soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Van Bölge Gazetesi