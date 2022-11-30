Takva: “İran’a yapılacak seyahatler kimlikle yapılsın”

Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na İran ile yapılacak olan seyahatlerin kimlikle olması gerektiğini dile getirdi.

POLİTİKA 30.11.2022, 13:36
Takva: “İran’a yapılacak seyahatler kimlikle yapılsın”

Geçtiğimiz günlerde bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerinde ise STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Gerçekleşen toplantıda, görüş ve önerileri dinleyen dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) Başkanı Necdet Takva’nın dile getirmiş olduğu önerilerin ve görüşlerin çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, Takva’ya teşekkürlerini sundu. 

“İran’a yapılacak seyahatler kimlikle yapılsın”
Gerçekleşen toplantıda, İran ile yapılacak olan seyahatlerin kimlikle olması gerektiğini dile getiren Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, dışişleri Bakanlığına ait bir ofisinde Van’da olması gerektiğini belirterek; “İran ile ilişkilerimiz çok yüksek seviyede ve yeniden tanımlanabilir şekilde olması Ülkemizin ihtiyacıdır. Van ilimizin de bunun merkezidir. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum.

özellikle İran’a kimlikle seyahatin önünün açılması, araçla yapılan seyahatlerde uygulanan yüksek fahiş fiyatlara bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Tebriz ( تبریز,) ve Urmiye (رستان ارومیه شه) konsolosluklarımız kiracı konumundadır. İran’a yaptığımız seyahatlerde, buralara çok sık gidiyoruz kendi evimiz gibi. Konsoloslukların mutlaka kalıcı mekânsal mülkiyete dönüştürülmesi gerekiyor. Biz bu konuda sizlere ricamızı iletmek istiyoruz” dedi.

“Van’da İran İslam Cumhuriyetine ait bir banka şubesi açılmalıdır”
Takva; “Özellikle Van’da İran İslam Cumhuriyetine ait bir banka şubesinin olmasına ihtiyaç vardır. Yine Erbil ile karşılıklı bir Konsolosluğun açılması. Van özellikle son yıllarda Turizm alanında elde ettiği başarı takdir edilecek durumdadır. Konsoloslukların açılması, İran ile Van’ın Turizm konusuna bir değer katacaktır, çok kıymetli hale gelecektir” diyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva; “Ticari Ataşelerimizin mutlaka güçlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Konsolosluklar da Ataşelerimiz önemli aktördür ve iki ülke ilişkileri açısından çok önemli konumdadır. Sayın Bakanım, Ermenistan ile süreç nasıldır bunu merak ediyoruz. Çünkü bölgesel iş birliğimiz açısından Van’ın bu anlamda özellikle takip ettiği bir süreç var, bu bizim için önemlidir” diyen Başkan takva; “Van’da mutlaka bir Vize başvuru ofisi olmalıdır. Bakanlığınızın da burada bir temsilciliğinde olmasında fayda var, bu belki de sizi Van’da daha sık görmemize vesile olacaktır” dedi.

“ Başkale ve Çaldıran sınır kapıları konusunda beklentilerimiz var”
Başkan Takva, “Sınır kapıları konusunda beklentilerimiz var. Başkale ve Çaldıran üzerinden bir beklenti var. Özellikle bu İran sınır hattı üzerinden Van’ın merkezi olacağı uluslararası iş birliği çerçevesinde, özellikle gümrüklerde ve geçişlerde sıfır bürokrasi olacak şekilde kimlikle geçişin kolaylaştırılması yâda değerlendirilmesi konusunda taleplerimiz var” diyen Takva; “Sayın Bakanım sizleri saygıyla selamlıyorum hoş geldiniz” diyerek Van özelinde kamuoyunu meşgul eden önemli konular hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na önemli taleplerde bulundu.
Takva, dışişleri bakanlığına bir ofis tahsis edecekleri söyledi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bir ofisin tahsis edilmesi durumunda Van’da temsilcilik açabileceklerini söyleyerek, Van TSO Başkanı Necdet Takva’dan, Van’da dışişleri Bakanlığı’na hizmet vermek anlamında bir çalışma ofis bulması konusunda talepte bulundu. Bunun üzerine Başkan Takva, dışişleri Bakanlığı’na tahsil edilmek üzere bir ofis ve personel desteği vereceğini belirterek, iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

Ofis ve personel desteği sözünü Takva’dan alan dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zaman geçirmeden, gerekli yerlere dışişleri bakanlığını temsilen bir ofisin Van’da açılması ve uzman personel görevlendirilmesi talimatını verdi.

Vanhavadis

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