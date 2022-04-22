Süleyman Soylu: Suriyelilere bayram izni yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz bayramlarda izin alarak ülkelerine giden Suriyeliler de bayramın yaklaşması nedeniyle Bakan Soylu'ya soruldu.

Suriyelilerin bu bayramda da ülkelerine gidip gidemeyeceğine dair açıklama yapan Bakan Soylu, bayram izni verilmeyeceğini duyurdu.

"Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek"

Pandemi nedeniyle bir süredir gidişlerin azaltıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek." dedi.

"Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil"

Bayramlarda gidenlerin sayısının çok fazla olmadığına da dikkat çeken Bakan Soylu, "Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil." açıklamasında bulundu.

Ensonhaber