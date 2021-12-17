Stokçuluğa karşı düzenlenen kanun teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon Başkanı Altunyaldız, stokçuluk, LPG rafinericileri ve limanların işletilmesine ilişkin düzenlemeler öngeren teklifle, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, dış ticaretteki rekabetçi gücünü geliştirecek, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hızlandıracak yatırımların genişletilmesinin amaçlandığını söyledi.

Teklifte imzası bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da teklifin detayları hakkında komisyona bilgi verdi. Çolakoğlu, teklifle; üretime verilen önemi ve desteği gösterdiklerini vurgulayarak, birçok sanayi alanında yerli üretime destek verildiğini aktardı.

'YARGI KARARLARI YOK SAYILMAKTADIR'

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, özellikle limanlarla ilgili düzenleme başta olmak üzere söz konusu yasa teklifine karşı olduklarını belirterek, "Anayasa'ya çok yönlü aykırıdır. Daha önce de söyledik, özelleştirmeye dair yargı kararları bu düzenlemeyle yok sayılmaktadır" dedi.

'İŞLETMELERİ NİYE KENDİMİZ YAPMIYORUZ?'

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de liman işletmelerinin 49 yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili düzenlemeyi eleştirdi. Öztürk, "Limanlarla ilgili şartlar değişti ama bizim coğrafyamız değişmedi. Coğrafi anlamda şartlar değişmeyeceğine göre Türkiye'deki limanların da önemi çok daha stratejik ve önemli hale geldi. Bu madde burada geçerse vereceğimiz en büyük taviz olur. Bunun ileride başımıza çok büyük sıkıntılar yaşatacağını da görmemiz gerekir. İşletmeleri devlet olarak niye kendimiz yapmıyoruz" dedi.

Komisyon'da, teklifin geneli üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

KANUN TEKLİFİ, KOMİSYON'DA KABUL EDİLDİ

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifle; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanlara işletme hakkı veriliyor. Bu kapsamda başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde sözleşmelerin süresinin 49 yıla kadar uzatılması amaçlanıyor.

STOKÇULUK YAPANLARA 100 BİN İLE 2 MİLYON TL PARA CEZASI GELİYOR

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması yasaklanıyor. Kamuoyunda 'stokçuluk' olarak bilinen faaliyetler de yeniden düzenleniyor. Buna göre; yapılan değişiklik ile bu faaliyetlerde bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyide ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki fark yeniden belirleniyor. Bu çerçevede stokçuluk yapanlara daha önce verilen alt sınır 50 bin TL, üst sınır 500 bin TL olan cezalar yeni kanunla, alt sınır 100 bin TL ile üst sınır 2 milyon TL olarak belirleniyor.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara LPG piyasasında lisans verilmeyecek. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak üzere lisans alan tüzel kişiler, kanunla belirtilen tarihle birlikte; işletmeye girecek kapasite artışları için yerli katkı fiyatından yararlanabilecek. Böylece yurt içinde üretilen mekanik veya elektro mekanik aksamı kullanan üreticilerin, fiyatlarına ilave artış yapma imkanı getirilecek.DHA