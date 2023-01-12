Sözleşmelilere kadro düzenlemesi TBMM'ye geliyor

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.

Kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

500 bine yakın çalışanı ilgilendiriyor

Düzenlemenin hayata geçmesiyle, kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.

Yasa teklifi bugün TBMM'ye sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yasa teklifinin bugün öğleden sonra TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

Düzenlemenin içeriği

Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.

Yükselme ve unvan değişikliği sınav hakkı

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.

Ensonhaber