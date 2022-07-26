Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili belediye başkanı görevinden istifa etti

MARDİN merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, sosyal medya paylaşımında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

POLİTİKA 26.07.2022, 09:54
Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili belediye başkanı görevinden istifa etti

Mardin'de AK Parti belediyesi olan Artuklu ilçesinde Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

Tutaşı, yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer hemşehrilerim, yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevinden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatımda partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. 

internethaber

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