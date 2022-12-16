Son Dakika: AK Partili isimden seçim tarihi açıklaması! "1-2 hafta öne gelebilir"
2023 seçimlerine kısa bir süre kala seçim tarihi ile ilgili tartışmalar da siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması geldi. Zengin, "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Seçim tarihi ile ilgili konuşan Zengin, "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir." şeklinde konuştu.
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