Seçim öncesi kritik konu! O isimler milletvekili listesinde yer almayacak

Türkiye'de 2023 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağını ilan etti. Tarihin netleşmesiyle birlikte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üzerinde yoğunlaşan “cumhurbaşkanı adayı” meselesinin yanı sıra dikkat edilmesi gereken diğer ayrıntı da milletvekili listeleri…

MİLLETVEKİLİ, BAKAN OLAMIYOR

Türkiye 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetiliyor. Yeni sistemde hükümet Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşuyor. Ancak Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar milletvekili olamıyor. Bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanması durumunda milletvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalıyor.

MUHTEMEL ADAYLAR LİSTEDE OLMAYABİLİR

Bu sebeple partilerin milletvekili aday listesini belirlerken, olası cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlık için düşünülen isimlere dikkat etmesi gerekecek. Bir isim milletvekili olarak listeye girmesinin ardından, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa vekillikten istifa etmek zorunda kalacak. Böyle olursa o partinin TBMM'deki vekil koltuğu azalmış olacak.

Bu durum Meclis aritmetiğini etkileyebilecek bir konu olarak öne çıkıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'ndaki partiler, Meclis'teki dengeleri ve koltuk azalması ihtimalini düşünerek milletvekili listelerinin taslaklarının oluştururken, muhtemel bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarını listelerine almayabilir.

Bu durumun sandıklara nasıl yansıyacağı da meselenin diğer çetrefilli kısmı.

AK PARTİ 4 KOLTUK KAYBETMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi olan 2018 Genel Seçimlerinin ardından AK Parti bu nedenle 4 koltuk kaybetmişti. Milletvekili seçilen Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Abdülhamit Gül bakanlık için istifa etmişti. Bu sebeple AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düşmüştü.

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