Seçim kulisi! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na çekimser: Adaylığın önündeki engel ne?

TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programına gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'li eski vekil Aytuğ Atıcı, gazeteci Latif Şimşek ve AK Parti eski milletvekili Ali Turan konuk oldu.

Programda CHP Genel Başkanı Kemal Kıılçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı da konuşuldu.

'KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK AMA İYİ PARTİ RAHATSIZ'

Gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin olarak aday olacağını belirterek İYİ Parti içindeki rahatsızlığı dile getirdi ve İYİ Parti'nin ne düşündüğünü açıkladı.

Yarkadaş, "İYİ Parti'de en üst düzeyde şöyle bir düşünce var. Bunu bilgiye dayalı söylüyorum, yorum değil. Kemal Bey'in adaylığı konusunda tercihin Kemal Bey'de olduğunu ve aday olmak istiyorsa bunun en doğal hakkı olduğunu söylüyorlar, fakat şöyle bir kaygıları var kendileri açısından... 2018’de İzmir’de iktidar karşıtı seçmen İYİ Parti’ye oy verebilecekken Muharrem İnce’ye verdiği için 4-5 milletvekili fazla çıkaramadıkları için kaygı taşıyorlar. O yüzden Kemal Bey’in adaylığına bu kaygıdan dolayı sıcak bakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılından beri Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyor ve kesin olarak aday olacak." dedi.

Süperhaber