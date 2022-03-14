Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi!

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız seçim yasası ile ilgili çalışmanın detaylarını basın toplantısı ile anlattı. Hayati Yazıcı, "15 maddelik yasa teklifiyle yüzde 10 olan seçim barajını yüzde 7 olarak teklif ediyoruz. Siyasi partilerin TBMM'de grup kurma şartını kaldırıyoruz. " dedi..

POLİTİKA 14.03.2022, 13:20
Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi!

Cumhur İttifakı seçim yasası ile ilgili çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

SEÇİM BARAJINI 7'YE İNDİRİLMESİNİ TEKLİF EDİYORUZ

İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ın açıklamaları...
9 maddesi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri, seçmen kütükleri hakkındaki kanunla ilgili. Teklifimizin birinci maddesinde 2839 sayılı kanunun 33. maddesinde yer alan ülke Seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.

ikinci maddesi ile 2839 sayılı kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasında kelime düzeltmeleri yapıyoruz. İttifakın aldığı oy toplamı seçim barajını geçmesi halinde ittifakta alan partilerin o seçim bölgesinde yer alan oyları sayılır.

PARTİLERİN SEÇİME KATILMASI İÇİN GRUBU BULUNMASI ŞARTI KALKIYOR
Üçüncü maddede siyasi partilerin seçimlere katılmalara ilişkin TBMM'de grubu olması koşulunu madde metninden çıkarıyoruz. Siyasi partilerin takip eden her seçimde örgütlenme oranında işlemlerinin yapmış olmasının aranmasını öngörmüş oluyoruz.

İl Seçim Kurulu'na ilişkin yeni düzenleme öneriyoruz. Bu düzenlemeye göre il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yedek üyelerinin birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura çekmek suretiyle belirlenmesine yönelik düzenleme.. Benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz.

Yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılıyor. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenler en son seçmen olduğu adrese göre seçmen listelerine kaydediliyor.

BAŞBAKAN SÖZÜNÜ MADDENİN METNİNDEN ÇIKARIYORUZ
Adres kayıt sisteminde gözükmeyenler ise en son seçmen olduğu adres ibaresini ekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine uyum düzenlemesi yapıyoruz. Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar başlığını taşıyor. Başbakan sözünü maddenin metninden çıkarıyoruz.

Gerek il, gerek ilçe seçim kurulunun başkanlarının önerdiği şekilde kabul edilmesi halinde uygulama sürecine ilişkin geçiş süreci düzenlemesi öneriyoruz.

DAHA FAZLA PARTİNİN, GÖRÜŞÜN MECLİS'TE BULUNMASI HEDEFLENMİŞTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamaları...
Kanun teklifinin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Siyasi Partiler Kanunu ile seçim kanunlarının içeriği o ülkenin demokrasi standardını gösteren önemli uygulamalardır. Kanun teklifi ile milletvekilleri seçim kanununda yüzde 10 olarak uygulanan ülke Seçim Barajı yüzde 7'ye indirilmesi önerilmektedir. Daha fazla partinin, görüşün Meclis'te bulunması hedeflenmiştir.

Seçim barajı değiştirilmektedir. İttifakı oluşturan partilerin her birinin çıkaracağı vekil sayısının hesaplanmasında seçim bölgelerinde aldıkları oy oranları ile belirlenecektir. Siyasi partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklüğüne göre milletvekilliği tahsis olunur. İttifak içinde görünür olan her partinin ittifak dışında görünürlüğü yükseltilmiştir. Seçmen iradesinin kendi partisi dışında başka partilere yansımaması da gözetilmiştir.

TBMM'de grubu bulunmak Meclis faaliyetleri ile ilgili bir konudur. Seçime katılmak için teşkilatlanma ve kongresini yapmış olma şartı yeter bir şart olarak öne çıkarılmıştır. Salt grup kurmuş olmak seçime katılmak için yeterli görülmemiştir.

Bu kanun teklifi ile ülkemizin yükselmiş olan demokrasi çıtası daha da yükselecektir.

Ahaber

Yorumlar (0)
2
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 29 65
2. 1461 Trabzon FK 29 61
3. Bodrumspor 29 56
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 29 53
5. Afjet Afyonspor 29 50
6. Sivas Belediyespor 29 50
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
8. Somaspor 29 48
9. Çorum FK 29 47
10. İnegölspor 29 44
11. Ankaraspor 29 43
12. Etimesgut Belediyespor 29 36
13. Serik Belediyespor 29 32
14. Sarıyer 29 31
15. Diyarbekirspor 29 29
16. Adıyaman FK 29 29
17. Turgutluspor 29 28
18. Ergene Velimeşespor 29 24
19. Kahramanmaraşspor 29 17
20. Niğde Anadolu FK 29 14
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Antalyaspor 29 38
12. Sivasspor 29 37
13. Gaziantep FK 28 37
14. Kasımpaşa 29 35
15. Galatasaray 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17