Say: Dostluğumuz yüzyıllar boyunca devam edecek

Edremit Belediyesi'nin 'Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Aracı' projesi Japonya Büyükelçiliği tarafından hibe almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde Edremit Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında protokol imzalandı.

Edremit Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Aoyama Takero, kurum amirleri, AFAD ve belediye personeli katıldı.

SAY: "TÜRKİYE İLE JAPONYA DOSTLUĞU EDREMİT ÜZERİNDEN GÜZEL BİR NOKTAYA GELDİ"

Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun yaklaşık 130 yılı aşan bir sürece dayandığını belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Japonya Büyükelçiliği ile yürütmüş olduğumuz yerel yönetimler proje çalışmasında özellikle bölgemizin deprem bölgesi olması hasebiyle de arama kurtarma birliği kurmuştuk ve bu birliğin ihtiyacı olan donanımlı bir araç projesi yürütmüştük.

Bu anlamda da bu aracın hibesi ile ilgili protokolümüzü sizlerin huzurunda imzalayacağız. Bu noktada gerek projemizi destekleyen gerek buraya kadar gelip protokolü imzalayan Japon heyetine teşekkür ediyorum. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk yaklaşık 130 yılı aşan bir sürece dayanmaktadır. 1890 yılında başlayan ve günümüze kadar aralıksız devam eden bu birlik, beraberlik belediyemizin de yapmış olduğu projelerle, Miyazaki ile yepyeni bir ivme kazandı ve Türkiye ile Japonya dostluğu Edremit üzerinden çok güzel bir noktaya geldi ve bu inşallah yüzyıllar boyunca devam edecek.

Bundan 12 yıl önce 2011 Van Depremi'nde 1'inci depremden sonra 2'nci depremden önce Japonya'da bizdeki karşılığı ile AFAD birimi vardı. Onun gönüllüsü olarak Miyazaki on binlerce yol kat ederek Van'a gelmişti. İkinci depremde maalesef kalmış olduğu otel yıkıldı ve kendisi hayatını kaybetti. Biz de özellikle Miyazaki'nin bu vefa örneğine karşılıklı bir vefa olarak Bölge Hastanesi'nin yanında bulunan koruluk alanı restore ederek bir koru park haline getirdik ve içinde Miyazaki'nin anıtının da olduğu Türk-Japon dostluğunun ilelebet devam edeceği bir anıt park yaptık. Bunu da geçen sene Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi'nin de katılımıyla açılışını yapmıştık" dedi.

"EDREMİT ARAMA KURTARMA BİRLİĞİ'Nİ KURDUK"

Bölgenin ve ülkenin son birkaç yıldır büyük afetlere maruz kaldığını hatırlatan Başkan Say, "Bölgemiz deprem bölgesi ve dünya ile ülkemiz özellikle son birkaç yıldır büyük afetlere maruz kalmaktadır.

2011 depreminden sonra Van, 1'inci derece deprem bölgesi olarak tescil edilmiştir. Biz de özellikle yakın zamanda yaşamış olduğumuz Bahçesaray, Çatak çığ felaketi, Başkale depreminden etkilenen bir bölge olarak Edremit Belediyesi olarak Van Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD Müdürlüğü ile ortak bir çalışmayla bir ekip kurduk ve adı da Edremit Arama Kurtarma Birliği (EDAK). Meclisimizce yönetmelikleri onaylanan bu birliğimiz hemen çalışmalarına başladı, eğitimlerini aldı, akreditasyonlarını bitirdi ve şu anda bölgede yerel yönetimler olarak arama-kurtarma birliği olan ilk belediyeyiz. Bu birliğimiz 24 erkek, 3 kadın personelden oluşmaktadır.

Özellikle afet, acil durum, yangın, ilk yardım gibi pusula, hafif arama-kurtarma eğitimlerini alıp bunları tamamladı ve AFAD tarafından akredite edildi. Akreditasyon aldıktan sonra yaklaşık 10'a yakın görev aldı, AFAD ile birlikte bu görevleri başarıyla yerine getirdi. İnşallah bu Japonya Büyükelçiliğimizin desteğiyle de profesyonel araç desteğiyle de afetlere müdahalede daha kısa sürede sonuç alacak ve yaşanması muhtemel afetlerin zararlarını daha kısa sürede bertaraf edecek bir birliğimiz oldu.

Bu noktada da özellikle hibe programının ve kabul gören projenin de afet kapsamındaki bir proje olması çok anlamlı olmuştur. Yaşamış olduğumuz bölge Türkiye'de deprem bölgesi olması nedeniyle Japonya ile ortak noktaları vardır. Bu noktada Japonya deprem sınavını dünyada başarıyla veren ülkelerden biridir. Özellikle bu teknik iş birliği ve gönül birliği ile birlik-beraberliğimiz umarım yüzyıllar boyunca devam eder" diye konuştu.

ERDEM: "AFAD ÜLKEMİZDE ÇOK BÜYÜK İŞLER KAT ETTİ"

Daha sonra söz alan Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, ülke olarak afetlerden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldıklarını belirterek, "Bu amaçla ülkemizde AFAD oluşturuldu. Van depreminde ülkemizde afetlerin yönetiminin merkezi bir yapıdan ve organize bir yapıdan yönetilmesi kararı alınarak Van depreminden sonra AFAD ülkemizde çok büyük işler kat etti.

Afet dönemleri yönetilmesi gereken zor süreçlerdir. Japon devletiyle stratejik ortaklık seviyesinde ilişkilerimiz yürümekte. Bu ortaklıklar yerel yönetimlere sirayet etmekte, bazı yerel yönetimlere Japonya Büyükelçiliği destek vermekte. Edremit Belediyesi olarak bu desteklerden faydalanma konusunda çalışma yürüten Belediye Başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TAKERO: "AFETİN MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA HAZIRLIKLI OLMAK ÖNEMLİDİR"

Son olarak söz alan Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Aoyama Takero, "Ne yazık ki bugün Sayın Büyükelçi Suzuki törene katılamadı, bu yüzden onun yerine Sayın Büyükelçi Suzuki'nin mesajını sizlere ben ileteceğim. Yerel Projelere Hibe Programı yerel bölgelerin ihtiyaçlarına hızlı ve dikkatli bir şekilde karşılık vermeyi amaçlayan bir programdır.

Japonya Büyükelçiliği, Türkiye ile uzun dostane yıllara dayanan ilişkisi çerçevesinde, Türkiye'de aktif bir şekilde yerel projelere hibe desteği sağlamakta olup, 2001 yılından bu yana afet önleme, sağlık, kadın ve eğitim alanlarında toplam 83 projeye 6.22 milyon Amerikan Doları hibe desteği vermiştir. Bu yıl hayata geçirilecek projeler ile ilgili olarak yaklaşık 280 adet başvuru gelmekle birlikte tüm başvuruların titizlikle incelenmesi sonucunda Edremit Belediyesi'nin başvuruda bulunduğu "Arama Kurtarma Aracı Sağlanması" konulu proje planını destekleme kararı aldık.

Edremit Belediyesinin, Van depreminde hayatını kaybeden Japon sivil toplum örgütü çalışanı gönüllü Atsushi Miyazaki onuruna Miyazaki Koru Parkı'nın oluşturulması gibi Japonya ile derin bir bağı vardır.

Van depreminin 10. yılı münasebetiyle Miyazaki Koru Parkı'nın açılış törenine katıldım. Edremit Belediyesi ile dostluğumuzu derinleştirecek yeni bir işbirliği projesini hayata geçirebildiğim için çok mutluyum. Afetlerin hiç olmamasının arzu edildiğini söylemeye gerek yok, ancak bir afetin meydana gelmesi durumunda hazırlıklı olmak da aynı derecede önemlidir.

Bu proje ile sağlanan araç ve ekipmanların acil bir durumda olabildiğince çok canın kurtarılmasına katkı sağlamasını dilerim. Bu proje vesilesi ile Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkisinin daha da derinleşmesini dilerim" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Misyon Şefi Yardımcısı Takero ile Başkan Say tarafından protokol imzalandı.

Van Bölge Gazetesi