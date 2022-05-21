Saadet Partisi Van İl Başkanı İlhan: Etrafınızda ki ekipleri yenilemelisiniz

Haftalık toplantılarını sürdüren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile Van’a atanan Vali Ozan Balcı’yı gündeme aldı. Yeni valiye çalışmalarında başarılar dileyen Başkan İlhan, “Sayın Valimize öncelikle Van’ımıza hoş geldiniz diyoruz.

Vali Beyin deneyimli, birikimli, tutarlı ve çalışkan olduğu yününde duyumlar aldık. Fakat Van daha önce görev yaptığı şehirlerden farklı! İlimizde zaten başlı başına büyük bir sorumluluk olan Valilik görevinin yanında her ne kadar kabul etsek de etmesek de Kayyum uygulamasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmek gibi bir sorumluluğun da altına girecektir.

Geçmiş dönemlerde Valilerin etrafını çevreleyen, şehri tanımayan, deneyimsiz, liyakatsiz kişiler Van’a ciddi anlamda zarar verilmesine neden oldu. Örnek vermek gerekirse defalarca sökülüp yapılan Maraş caddesinde ki orta refüjler ya da yapıldığı günün ertesi bozulan Edremit TOKİ’nin yolları gibi birçok işi sayabiliriz.

Van son yıllarda her alanda ve her anlamda geri bırakılan şehirlerin başında gelmektedir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Valimize dostane tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Öncelikle etrafınızda ki ekipleri yenilemelisiniz, şehri tanıyan, deneyimli, liyakatli insanlardan oluşan, sizi gerçekleri söyleyecek ciddi kişilerden ekipler kurmalısınız. Van’ın sorunlarını öncelik sırasına göre çözüm üretmeniz ve bu şehre faydalı hizmetler yapmanızı umuyor yeni görevinizde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi