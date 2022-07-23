Saadet Partisi, Çaldıran ilçe kongresini gerçekleştirdi

Divan Başkanlığını Saadet Partisi Yüksek istişare Kurulu Üyesi ve eski Van milletvekili Fethullah Erbaş’ın yaptığı kongrede, divan üyeliklerini Erciş İlçe Başkanı Nevzat Yağar ve Muradiye İlçe Başkanı Kutbeddin Durmaz yaptı. Kongrede Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Alattin Avcı yeniden başkanlığa seçildi. Daha sonra İl Başkanı Özay İlhan yaptığı konuşmada, “Saadet Partisi’nin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü, ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerden kurtulmanın ancak Milli Görüş ile olacağı apaçık ortadır.

Ülkemiz 20 yıldır yalanlarla idare edilmektedir. Ülkemizi her alanda ve her anlamda batıran bu iktidar gidecektir. Bu ülkede yaşayan herkesi ve Çaldıranlı kardeşlerimizi bu sıkıntılı günlerden kurtulmak adına Saadet Partimize üye olmaya ve görev almaya davet ediyorum” dedi. Dilek ve temennilerde konuşan Çaldıran ilçe sorumlusu Seyfettin Taşkıran ise, Çaldıran'ın yıllardır Çubuklu Barajı ve Çilli Sınır Kapısı’nın yapılacak diye oyalandığını belirtti.

İşsizliğin her geçen gün daha da hissedildiği ilçede son 3 yılda 7 binden fazla insanın göç ettiğini, artık vatandaşların doğduğu topraklarda doyamadığını belirten Taşkıran, kurtuluşun Saadet Partisi’nde olduğunu belirtti. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Alattin Avcı Çaldıran İlçe Başkanlığı görevine tekrar seçildi.

Bölgegazetesi