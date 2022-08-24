Rektör Şevli’den, ÖSYM Başkanı Ersoy'a ziyaret

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’a, hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Yapılan ziyaret ile ilgili bilgiler aktaran Prof. Şevli; “Ziyaretimizi 22 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirdik. Önemli bir ziyaret oldu. Üniversiteler konusunda hatırı sayılır şekilde karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sayın hocamız Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy çok kıymetli bir bilim adamıdır. Üniversite camiası içerisinde de oldukça sevilen ve saygı duyulan bir özelliğe sahiptir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak kendilerine başarı dileklerimizi ilettik. İnanıyorum bilim adına güzel işlere imza atacaktır” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’a bilgiler aktaran Rektör Şevli, nazik misafirperverliğinden dolayı Prof. Ersoy’a teşekkür etiğini dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Havadis