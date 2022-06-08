Özgökçe: Van esnafı borç batağında

Kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen İyi Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, Van'ın sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Van esnafının halen pandeminin sancılarını çektiğini belirten İyi Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, Van'da birçok esnafın vergi, sigorta ve personel ücretlerini ödeyemediğini vurguladı. Beraberindeki İpekyolu İlçe Başkanı Serkan Saygın ve yönetim kurulu üyeleriyle, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen İyi Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe, iktidarlarında yapacakları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. İktidar olmaları halinde israfa, şatafata ve saltana son vereceklerini belirten Başkan Özgökçe, ülkeyi ahbap, çavuş ilişkisinden kurtaracaklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE 7 MİLYON YOKSUL ÇOCUK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Ülkenin ekonomisi ve yerelde Van'ın ekonomisiyle alakalı birçok sorun ve sıkıntının yaşandığını belirten Özgökçe, "Gerek eğitim olsun, gerek sanatsal kültürel anlamda olsun, gerek tarım alanında olsun, çiftçilik alanında olsun, birçok alanda birçok sıkıntımız var. Bildiğiniz üzere ve bizim de partimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk olduğu tespit edilmiştir.

7 milyon nüfus, çok büyük bir nüfus ve bu nüfus Norveç, Danimarka, İrlanda gibi ülkelerin toplam nüfusundan daha fazla. Bizim partimizin çocuklarla alakalı bir çalışması var. Çocuk gelişimi, çocuk sağlığı, çocuk eğitimiyle alakalı ve çocukların küçük yaşlarda kişisel özgüvenlerini sağlayabilecekleri, sağlıklı bir ortamda büyüyebilecekleri bir çalışma programı var. Bu programın adına Rüzgâr Gülü Projesi ismiyle adlandırdık. Bununla alakalı partimizin sosyal medya hesaplarında ve genel merkezimizin sosyal medya organları tarafından ulusal basında birçok defa deklare edildi. Gerçekten çocuklarımız bizim yarınlarımız, bizlerin geleceği olan ve bizim için önem taşıyan bir unsur.

Çocuklar okula giderken gün içerisinde alabileceği protein, ihtiyacı karşılayabileceği besin değeri yüksek kumanya tarzında beslenmemesi gerekiyor. Okul çağındaki her çocuğumuza, her gencimize kahvaltı ve öğle yemeğini ücretsiz olarak sunacağımız Rüzgâr Gülü Projemizi bu anlamda hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN, MEVCUT BAŞARILARINI ARTIRACAĞIZ"

Parti olarak hazırladıkları Rüzgârgülü Projesiyle birçok kişi dokunacaklarını belirten Özgökçe, "Rüzgârgülü Projesi ile çocuklarımızın doğru beslenmesini sağlayarak, okul öncesi çağda, 235 bin, okul çağında ise, tam 2 milyon çocuğumuzu, bu hastalıklara karşı korumamız mümkün. Projeyi hayata geçirdiğimizde, çocuklarımız, sadece sağlıklı bireyler olmakla kalmayacak. Ayrıca son 20 senede, devamlı geriye giden, eğitim alanında da, önemli başarılar elde edeceğiz. Hem okullaşma oranımız, hem de çocuklarımızın başarıları, ciddi şekilde artacak.

Yapılan araştırmalar; okulda, ücretsiz gıdaya erişim olduğu takdirde, okula gitmeyen, her 10 çocuktan 1'inin, okula kaydolacağını gösteriyor. Bu durumda; okul öncesinde, tam 230 bin, ilkokulda, 41 bin, ortaokulda, 21 bin, lisede ise, 73 bin öğrencimiz, okula kaydolacak, eğitimden geri kalmayacak. Üstelik Rüzgârgülü Projesi ile yalnızca okullaşma oranını yükseltmekle kalmayacağız. Öğrencilerimizin, mevcut başarılarını da artıracağız. Ancak Rüzgârgülü Projesi, yalnızca çocuklarımızın sağlıklarını ve eğitimdeki başarılarını geliştirmekle kalmayacak, bunun yanında, istihdamı da artıracak. 18-25 yaş aralığındaki gençlerimizin ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşadığını herkes iyi biliyor.

Üniversiteyi bitirmiş birçok gencimizin Kredi Yurtlar Kurumuna borcu var. Üniversiteyi bitirmiş atanamamış, iş bulamamış birçok gencimiz var. Bu gençlerimize iş imkânı sağlanmalı. Bu borçlara karşı, gençlerin istedikleri yerlerde istihdam edilmesi sağlanmalı. İnşallah iktidarımız döneminde bu projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"DEVLETTE İSRAFA, ŞATAFATA, SALTANATA SON VERECEĞİZ"

Devletteki israfın önüne geçeceklerini belirten Özgökçe, "Ülkemizde kadına yönelik şiddet, cinsel istismar ciddi anlamda arttı. Son dönemlerde çocuklu ailelerin siyasi partilerden destek arayışı ciddi anlamda arttı. Bu sorun sadece Van'da değil, Türkiye'nin hemen hemen 81 ilinde mevcut. Genel Başkanımız iktidarımızda özellikle çocuklu annelere ciddi destekler sunacaklarını müjdeledi. Bu ailelere 1000 ile 1500 TL arasında destekler verilecek. Bunun haricinde genel anlamda ülkemizin büyük sorunlarının başında meclisin bütçe hattını kuvvetlendirecek ödenek üstü harcama yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

TBMM'de devlet harcamalarının daha iyi denetlenmesi amacıyla, muhalefet partisinden kesin hesap komisyonu kuracağız. Biz iktidar olduğumuzda yapmış olduğumuz bütçe hesaplamalarını, harcadığımız paraları ana muhalefet partisi kim ise, o partiden bir komisyon oluşturulacak ve iktidardaki partiyi denetleyecek. Muhalefet iktidarı denetleyebilecek. Yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmaları tamamlayıp, bağımsız yargıya teslim edeceğiz. Yolsuzluk yapanın, yaptığı yanına kalmayacak, devletteki denetim ve kontrol sistemini güçlendireceğiz. Devletin ekonomisi, maliyesi, merkez bankası tamamen bağımsız olmalıdır.

Kamu ihale mevzuatını yolsuzluğa ve hırsızlığa yol vermeyecek şekilde değiştireceğiz. Devlette israfa, şatafata, saltanata son vereceğiz. 50 yıldır bu memlekette yaşıyoruz ve yanımızda bir koruma olmadan istediğimiz yere gidebiliyoruz. Bunu milletvekili iken de, belediye başkanı iken de yapmalıyız. Bunun da önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÖKÇE, AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Devleti devlet anlayışıyla yöneteceklerini söyleyen Özgökçe, "Boş arazilerin ekilmesini sağlayacak, çiftçilerin yüzünü güldürecek tarımsal desteklemeler yapacak ve fiyat politikasını uygulayacağız. Tarımsal destekleri, bugünkü seviyesinin 3 katına çıkaracağız. Eşi çalışmayan ve çocuklu ailelere daha fazla destek sağlayacağız. Asgari ücretin altında gelir elde eden, usta öğretici, tarım danışmanı, ücretli öğretmenlerin gelirlerini arttıracağız. Atama bekleyen öğretmen ve sağlıkçıların sesine kulak vereceğiz. İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarına daha iyi iş bulma imkânı sağlayacağız.

Ne yazık ki üniversiteyi bitiren arkadaşlarımız gerçek anlamda işsiz kalırken, liyakat sahibi olmayan, devletin kurumlarında çalışan binlerce kişi var. Onların da elbette hakkı ama öncelikli olarak liyakat sahibi kişilerin atanması gerekiyor. Mevcut iktidar, ekonomiyi üretimden koparmıştır. Yanlış maliye ve para politikaları ile hazinemizi aşırı derecede borçlandırmıştır. Bozulan gelir dağılımı ile milletimizin büyük bir kısmı derin yoksulluğun içine sürüklenmiştir. Sadece Mayıs ayı itibariyle, iç borçtaki faizlerin toplamı 2 trilyona ulaşmıştır.

Tarihimizde ilk defa faiz ödemesi, anapara ödemesini geçmiştir. Bunlara son vereceğiz. Uzun vadeli reformları, yapısal reformlarımızı, adaleti, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve en önemlisi özgürlükleri önceleyerek, şeffaf, hesap verilebilir, öngörülebilir bir devlet anlayışını hâkim kılacağız. En önemlisi ülkeyi ahbap, çavuş ilişkisinden kurtaracağız. Devleti devlet anlayışıyla yöneteceğiz. Liyakat sahibi yöneticiler atayarak bunu yapacağız" dedi.

"HÂLÂ BORÇ BATAĞINDA OLAN ESNAFLARIMIZ VAR"

Van esnafının ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Başkan Özgökçe, "Van'da son 20 yılda en çok açılan iş yeri, restaurant, otel, cafe, lokanta ve giyim olduğunu gözlemliyoruz. Yanı başımızda bir ülke ve oradan şehrimize turistler geliyor. Son 5 yıl içerisinde şehrimize yıllık 500 binin üzerinde insan giriş çıkışı olmuş. Gerçekten her birisinin Van'a bin dolar bıraktığını öğrendik. Bu Van için ciddi bir para. Dolayısıyla insanlar bu iş alanlarına yöneldiler. Çok lüks cafeler açıldı. Van'da şuanda 152 tane otel var. Şehrin her noktasında giyim mağazaları var.

İranlıların kültürüne yönelik cafe ve lokantalar açılmaya başladı. Bu ihtiyaca binaen iş yerleri açıldı. Ama pandemi sürecinde bu iş yerlerinin çoğu kapandı. Birçoğu zarar etti. İnsanlar borç batağına girdi. Vergi borçlarını, işçi maaşlarını ödeyemez duruma geldi. Ciddi sıkıntılar yaşandı ve halen yaşanmaya devam ediyor. Pandemi süreci kısmen de atlatılsa da esnafın beli halen bükük durumda. Hâlâ borç batağında olan esnaflarımız var. Çiftçilik, hayvancılık çok kötü durumdadır. Her alanda sıkıntılar var.

İnşallah Kapıköy Sınır Kapısı, Van esnafına en iyi şekilde hizmet eder ve Van esnafı bu ekonomik kaostan kurtulur. Temennimiz Van esnafı, İran'dan gelen turistlere muhtaç olmasın. Kendi kendine yetebilsin. Ekonomi ne kadar güçlü olursa, istihdam o kadar güçlü olur. El birliği ile bu kenti geliştirmek için elimizi taşın altına koymak zorundayız" diye konuştu.

"İYİ PARTİ, ANKETLERE GÖRE ŞU ANDA ÜÇÜNCÜ SIRADA"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Özgökçe, partilerinin anketlerde üçüncü sırada olduğunu söyleyerek, "Son olarak ORC tarafından yapılan ankette, bu Pazar seçim olması halinde oy oranımız %20 civarlarında görünüyor. Kararsızlar dağıtılmadan bu oran çıkmış. AK Parti %27, CHP ise %25,4 civarındaydı. Anketlere göre şuanda üçüncü partiyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Van Bölge Gazetesi