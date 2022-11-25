ORC açıkladı! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı belli oldu!

2023 seçimlerine 7 ay kalırken kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarını yoğunlaştırdı. Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken Partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Anket firmaları da anket üstüne anket açıklamaya devam ediyor. 2018 yılındaki seçimlerde tahmin başarısıyla öne çıkan ORC Araştırma da Ekim ayı anketinin sonuçlarını açıkladı.

ORC'nin 18 -25 Kasım 2022 tarihleri arasında 45 ilde 4280 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anket sonucunda çarpıcı sonuçlar yer aldı. Araştırmada "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı.

ORC'NİN SON ANKETİNDE CUMHUR İTTİFAKI, MİLLET İTTİFAKI'NIN 4 PUAN GERİSİNDE!

2023 seçimlerine 7 ay kaldı. Seçimler yaklaşırken kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son olarak ORC Araştırma vatandaşın nabzını tuttu. ORC'nin 18 -25 Kasım 2022 tarihleri arasında 45 ilde 4280 katılımcıyla yüz yüze yaptığı anket sonucunda çarpıcı sonuçlar yer aldı.

Araştırmada "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı. Buna göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı;

AK Parti: %31,1

CHP: %24,

İYİ Parti: %17,8

HDP: %7,4

MHP: %6,8

Gelecek Partisi: %2,7

DEVA Partisi: %2,3

TDP: %2

Diğer: %1,4

Şehrivan Gazetesi