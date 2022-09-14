Öner: CHP’nin Van’daki üye sayısında büyük artış var

CHP Genel Merkezinin aldığı karar doğrultusunda 19 Haziran 2021 tarihinde Avukat Seracettin Bedirhanoğlu il başkanlığına getirilmişti. Başkan Bedirhanoğlu ile birlikte yeniden bir yapılanmanın içine giren CHP Van İl Teşkilatı o günden bu yana çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüp, büyümeye devam ediyor.

Çalışmaların en önemli sacayaklarından birini de gençlik kollarının çalışmaları oluşturuyor. CHP'de İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ile birlikte çalışmalara başlayan ve 6 ay önce Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na atanan İskender Öner ile Tuşba Gençlik Kolları Başkanlığı’na atanan Mesut Delen yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖNER: “BİNİN ÜZERİNDE GENÇ ÜYEMİZ VAR”

İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Öner, çalışmalar kapsamında birçok kesimle bir araya geldiklerini belirterek, “Seracettin Başkan ile göreve başladım. Yine Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Gençosman Killik tarafından yaklaşık 6 ay önce atamam yapıldı. Bu 6 aylık süre zarfında mahalle mahalle dolaştık. Esnaf ve hane gezileri yaptık. Gençlerle görüştük. Yönetime geldiğimizde bir gençlik kolları, bir kadın kolları yoktu. Zaten o zaman da ben Rozerin Hanım ve Mesut Bey vardık.

Tabi çok ciddi bir şekilde bu boşluğu doldurmak için çalıştık. Çarşıda, pazarda, sokaklarda gençlere partimizi anlattık. Şu an binin üzerinde genç üyemiz var. Bunu da 3 merkez ilçemizin toplamı olarak söylüyorum. Diğer ilçelerimizde de üyelerimiz var. Bugüne kadar 6’ya yakın stant açtık. Aslında bu rakamı çok daha yükseltebilirdik. Ama malumunuz eylem ve etkinlik yasağı var. Biz valilikten kent meydanını, sanat sokağının olduğu mıntıkayı istiyoruz. Böylesi yerlerde gençlere daha çok ulaşabiliriz. Ama bize sadece il binamızın önü için izin veriliyor. Çalışmalarımızda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili vaatlerini anlattık. Gençlerin Genel Başkanımıza çok ciddi teveccühü var” dedi.

ÖNER: “VAN GENÇLİĞİ OLARAK ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Başkan Öner, göreve başladıkları zaman gençlik çalışması ve örgütlenmesi adına birçok eksiğin olduğunu ifade ederek, “Yanımızda bize üye olmayıp ama yanımızda gönüllü olarak çalışan gençlerde var. Gelecek seçimlerde biliyorsunuz 7 milyonu aşkın genç ‘ilk kez’ oy kullanacak. Van’da ise bu rakamın 100 bini geçeceğini düşünüyorum. Ve bu gençlerimizden bize ciddi oy gelecek. İl teşkilatı olarak 16 artı 1 olarak şekilleniyoruz. Bir kişi il başkanı diğer 16 kişi yönetim. İlçelerimizde 12 artı 1 olarak şekilleniyor. Biz geldiğimiz de gençlik çalışması ve örgütlenmesi adına hiçbir şey yoktu. Sosyal medya hesapları dahi yoktu. Yakın zamanda İstanbul'a gittim. Burada 81 ilden gelen gençlik başkanlarının toplantısı vardı. Van gençliği olarak gerçekten ciddi çalışmalar yaptık. Yine Doğu ve Güneydoğu Bölgesi baz alındığında en yüksek üye sayısı olan illerin başında geliyoruz.” diye konuştu.

DELEN: “BAZI GENÇLERİMİZ 3 ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞ AMA HALA İŞSİZ”

CHP Van Tuşba Gençlik Kolları Başkanı Mesut Delen de sahadaki gözlemlerini aktardı. Delen, gençlerin özellikle mülakat sisteminden dolayı çok mağdur olduğunu kaydederek, “Başkanımız Gençosman Killik, İl Başkanımız Seracettin Bedirhanoğlu ve İlçe Başkanımız Şükrü Şahar koordinesinde çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Gençlik iş, aş istiyor. Şu an 18-24 yaş aralığındaki gençler daha çok eğlence potansiyelli şeyler istiyor. Arabam, bilgisayarım, oyun konsollarım olsun diyor. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu yönde çok güzel vaatleri var. Başkanımız, ‘Biz iktidara geldiğimiz zaman, gençlerin ilk arabasından ÖTV farkı almayacağız.’ Dedi.

Örneğin, piyasada 4 milyon TL’lik bir araç varsa bunun 3 milyonu vergiye gidiyor. 24-30 yaş arası gençlerin en temel sorunu ise işsizliktir. Bazı gençlerimiz 3 üniversite bitirmiş ama hala işsiz. Bu arkadaşlarımız özellikle mülakat sisteminden yana çok muzdarip. Çünkü sınavdan yüksek puan gençler, mülakatta düşük puan alıyor ve işe giremiyor. Daha doğrusu bu gençlere düşük puan veriliyor. Ama genel başkanımızın çok güzel bir vaadi var. Diyor ki; ‘Biz iktidara geldiğimizde mülakat sistemini kaldıracağız.’ Gençlerimiz özellikle Avrupa’ya gitmek istiyor, genç yaşta evlenmek istemiyor. Çünkü hayat pahalılığı gerçek anlamda caydırıcı oluyor.” şeklinde konuştu.

“GENÇLER EKONOMİNİN KÖTÜ GİDİŞATINDAN DEM VURUYOR”

Gençlerin birçoğunun bu kez oy tercihi değiştireceğini ve CHP’den yana tavır alacağını söyleyen Başkan Delen, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP’nin oyu sahada yükseliyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Saha çalışmalarında şunu görüyoruz. Gençlerimiz arasında her görüşten insan var. Bu kişiler özellikle ekonominin kötü gidişatından dem vuruyor. Ve daha önce ‘farklı bir partiye oy vermiştik’ ama bu sefer CHP’ye oy vereceğiz diyorlar.”

“YALIM EREZ MAHALLESİ’NDE ÇOK İLGİNÇ BİR DURUM VAR”

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri içerisinde de çalışmalar yaptıklarını aktaran Delen, “Biz gençler olarak ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ arasında da yer alıyoruz. Tabi gönüllülerle olan çalışmamız bizim gençlik kollarından ayrı olarak yaptığımız çalışmalardır. Çalışmalar kapsamında Yalım Erez ve Süphan Mahallesi’ne gittik. Yalım Erez Mahallesi’nde çok ilginç bir durum var. Bütün mahalle tapusuz ve buradaki arsalar TOKİ’ye satılmış. Yani mahalle sakinleri bizi görünce mutlu oldular. Keşke daha öncede gelseydiniz dediler. Daha önce buradaki vatandaşlara iktidar partisi tarafından farklı vaatlerde bulunulmuş ama bu sözler tutulmamış. Özellikle Tuşba’da çok ciddi bir genç nüfus ve partimize teveccüh var. İnşallah gelecek dönem belediye olarak da burada sürpriz yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi