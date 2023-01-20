Öğrenciler nasıl oy kullanacak? CHP'li vekil tek tek anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Türkiye seçim sürecine girdi. Bu süreçte tartışılan konulardan bir tanesi de üniversite öğrencilerinin nasıl oy kullanacağı. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, öğrencilerin nasıl oy kullanabileceğini tek tek anlattı.

POLİTİKA 20.01.2023, 17:30
Öğrenciler nasıl oy kullanacak? CHP'li vekil tek tek anlattı

Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan net bir mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak ''Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir.'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra seçim hazırlıkları hızlandı. 14 Mayıs'ın okul zamanına denk gelmesinden dolayı öğrencilerin nasıl oy kullanacağı tartışma konusu oldu.

EVDE YAŞAYAN ÖĞRENCİ NE YAPMALI?
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından öğrencilerin nasıl oy kullanabileceğine dair bilgilendirme yaptı.

"Son dönemlerde çok sık tartışılan bir konu, öğrencilerin nasıl oy kullanacağı. Maalesef kimi yanlış bilgiler de karışıklığa neden oluyor. Bu nedenle bir bilgilendirme yapma gereği doğdu" diyen Erkek "Eğer öğrenci evde yaşıyorsa şu anda bulunduğu evin adresini e-devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak birinci adresi haline getirebilir. Bu durumda başkaca bir işleme gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.

SEÇMEN KÜTÜKLERİ ASKIDAYSA NE YAPMALI?
Seçmen kütükleri askıdayken ne yapılması gerektiğini söyleyen Erkek "Nüfus müdürlüğüne başvurup bulunduğu adresi birinci adresi haline getirdikten sonra ilçe seçim kuruluna başvurup seçmen kaydının bu adrese alınmasını istemesi gerekir." dedi.

YURTTA YAŞAYAN ÖĞRENCİLER OY KULLANMAK İÇİN NE YAPMALI?
Yurtta yaşayan öğrencinin şu anda bir işlem yapması gerekmediğini belirten Erkek "Seçmen kütükleri askıdayken, okulundan öğrenci belgesi ve yurt müdürlüğünden yurtta kaldığına dair belgeyle birlikte önce ilçe nüfus müdürlüğüne başvurup oradan alacağı belgeyle ilçe seçim kuruluna giderek yurdunun bulunduğu yerde oy kullanmak için başvurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haberler.com

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