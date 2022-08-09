Ne Mansur Yavaş ne Kemal Kılıçdaroğlu! İşte 6'lı masanın sürpriz cumhurbaşkanı adayı

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür; 6'lı masanın sürpriz cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olabileceğini iddia etti. Övür ayrıca; eski bakan Ertuğrul Günay'ın Gül adına PR çalışması yaptığını öne sürdü.

Övür, Gül'ün son Karar röportajına da değinerek, buradan 6'lı masaya nasıl mesaj verdiğini anlattı. Sabah yazarı ayrıca; Ekrem İmamoğlu isminin de halen daha adaylık için masada olduğunu kaydetti.

Mahmut Övür'ün "Sürpriz aday Abdullah Gül mü?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Seçime bir yıldan az süre kaldı ama hala 6'lı masanın adayı belli değil. Hala o mu olacak bu mu olacak tartışması sürüyor. Gerekçeleri de hazır; isim açıklanırsa yıpranır ya da ismin açıklanmasıyla gündem değişir. Her iki gerekçe de gerçekçi bulunmuyor.

Bulunmuyor, çünkü işin içinde başka bir hesap var.

İmamoğlu ve Gül isimleri masada

O hesabın bir ucunda Ekrem İmamoğlu, diğer ucunda da Abdullah Gül'ün olduğu söyleniyor.

Bu iki isim de henüz devreden çıkmış değil. Ama asıl ilginç olan unutulduğu sanılan Gül isminin ara ara ısıtılması. Bırakın birilerini bizzat Gül'ün kendisi bunu çok istiyor ki arada bir siyasi piyasaya çıkıp konuşuyor. Öyle olmasaydı, dünya Rusya- Ukrayna Savaşı'nın, Tayvan'daki siyasi gerilimin nelere yol açacağını kara kara düşünürken, eski "dindar" bir cumhurbaşkanına 28 Şubat ruhuyla şu soru sorulmazdı: "Dinin siyasette araçsallaştırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?"

O da "duayen" bir siyasetçi olarak şu cevabı vermezdi:

"Partinizi bir din partisi gibi sunmaya başlarsanız bütün bu yanlışlıklar, noksanlıklar sonunda dine atfedilir. Bu çok tehlikeli bir durum."

Bunu söyleyen, eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı olması istenmeyen biri. Dahası, o söyleşide muhalefetin sığındığı en büyük argüman olan "ekonomi ve liyakat" gibi kendilerinin hiçbir koşulda uymadığı bir gündemi ballandıra ballandıra anlatıyor ama nedense dünyaya nefes aldıran "tahıl koridoru"na hiç değinmiyor.

Eski bir dışişleri bakanının, dış politika hamlelerini ve diğer gelişmeleri görmezden gelmesi makul mü? Bunun bir tek nedeni olabilir; muhalefete CHP diliyle mesaj vermek.

Anlaşılan o ki, Gül yeniden aday olmanın hesabı içinde. Birçok insan, "CHP bu kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hazırlanmışken, Gül'ün adaylığını kabul etmez" dese de masadan karar çıkınca yapacakları fazla bir şey yok.

Bu konuda Gül ile Kılıçdaroğlu arasında mekik dokuyan bir isimden de söz ediliyor: Eski bakan Ertuğrul Günay. Kulislerde Günay'ın da içinde olduğu bir ekibin, Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olması için ciddi PR çalışması yaptığı söyleniyor.

Bugüne kadar 6 artı 7'li masanın bir isim açıklamamasının nedeni de bu ihtimal. Son dakikada açıklanacak ve siyasiler "mecburen" masanın verdiği karara uyacak. Halk uyar mı? Halkın uyacağından ve tepkiye yol açmayacağından emin olsalar şimdiden açıklarlar."

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