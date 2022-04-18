Mustafa Destici: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok

Türkiye, bugüne kadar milyonlarca mülteciye kucak açtı...

Özellikle savaştan kaçan Suriyelilerin rahatlıkla yaşamlarını sürdürdüğü bir ülke konumuna gelinirken, son zamanlarda sokaklarda çıkan bazı çatışmalar durumu farklı bir boyuta taşıdı.

"Türkiye'ye ekonomik faturası yok"

Hatta ekonomik anlamda çemberin daralması da mültecilerin varlığına bağlandı.

Konuyla ilgili düşünceleri sorulan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Onların Türkiye'ye ekonomik faturası yok.” dedi.

tv100 ekranlarındaki “Pazar Siyaseti” programına konuk olan ve Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Destici, “Meseleye ekonomiden ziyade demografik yapının tehdit edilmesi ve mültecilerin Türkiye’nin başına kaos açacağı endişesi taşıyorum.” dedi.

Destici, şöyle devam etti:

“Ekonomi profesörleriyle sahura kadar konuştuk”

“Ekonomik olarak Türkiye’nin kaybının olmadığını düşünüyorum. Çok yanlış bir algı oluşturuluyor. Mültecilerin Türkiye’ye ekonomik bir faturası yok. Konya’da ekonomi profesörleriyle sahura kadar konuştuk, değerlendirdik. Orada da söylendi, bunun ekonomik olarak Türkiye’ye bir faturası yok ancak kriz çıkarmak isteyenler bunları daha sonra koz olarak kullanılabilir.”

“Bugünkü yönetim buna müsaade etmez”

BBP Genel Başkanı, sokakta mülteciler ile bir çatışma ortamı hazırlamaya çalışanların olduğunu savunarak, “Bir taraftan göçmenler üzerinden Suriye Arap milliyetçiliği yükseltilirken, diğer taraftan bizim Türk milliyetçiliği ile hiç alakası olmayan şovanist dalga yükseltiliyor. Sonra da bunların sokakta çatıştırılması planlanıyor olabilir. Bu Türkiye için ileride bir tehdittir. Bugünkü yönetim buna müsaade etmez, etmemiştir. Bu yönetim döneminde bunu kimse başaramaz.” ifadelerini kullandı.

Ensonhaber