Mustafa Destici: Asgari hane geçim rakamı belirlensin, aradaki fark ödensin

TBMM'de konuşan BBP Lideri Destici, "En kısa zamanda aileler için bir asgari hane geçim rakamının belirlenmesini ve farkın devlet tarafından ödenmesini teklif ediyoruz" dedi.

POLİTİKA 03.01.2023, 16:23
Mustafa Destici: Asgari hane geçim rakamı belirlensin, aradaki fark ödensin

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Destici, çocuk istismarına yönelik ile ilgili kurulacak araştırma komisyonu ile ilgili, "Bu utanç verici hadiselerle, maalesef ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada devletler, milletler mücadele etmekte. Mücadeleden de yüzde 100 sonuç alma noktasında, aciz kaldığı konuların başında geliyor. Meclis gündemine alınması ve tüm siyasi partilerin katkı sağlaması ile hepimizin muzdarip olduğu, kamu vicdanının onaylamadığı, kamu vicdanının zarar gördüğü söz konusu suçların önlenmesi için belirgin bir ilerleme sağlanmasını ümit ve temenni ediyorum." diye konuştu.

"Ekonomi en önemli gündem maddesi"
Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birinin ekonomi olduğunu kaydeden Destici, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri anlattı.

Destici, asgari ücrete yapılan zammın vatandaşı rahatlattığını belirterek, "Israrla söylüyorum. Türkiye'de asgari ücret, asgari geçim rakamı olarak biliniyor ve yaygın görüş bu. Halbuki öyle olmadığını biz biliyoruz. Bunun için mutlaka en kısa zamanda 4 kişilik aile için farklı, 3 kişilik aile için farklı bir asgari hane geçim rakamının belirlenmesini ve bunun altında hanesine gelir giren vatandaşlarımıza aradaki farkın devlet tarafından ödenmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Bizim beklentimiz, Meclis'teki tüm partilerin desteği ile 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilmesi ve anayasa değişikliğinin gerçekleştirilmesi. Bu olmazsa, mutlaka referanduma gidecek ve milletimiz çok net şekilde kararını verecektir." dedi.

"Siyasi bölücülük yapıyor"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Anayasa'nın 66'ncı maddesindeki 'Türklük' tanımı ile ilgili açıklamasına eleştiri getiren Destici, "Düpedüz PKK'nın ve onun siyasi şubesi HDP'nin diliyle konuşuyor yani siyasi bölücülük yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Nurşirevan Elçi'nin 'yerel yönetimlerin güçlendirilmesi' ve 'özerklik' açıklamasına da değinerek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında Elçi'nin açıklamalarına katılmakta mıdır, katılmamakta mıdır? Özerklikten yana mıdır, değil midir, bunun cevabını net olarak vermelidir." dedi.

"Birkaç hafta öne alınabilir"
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin tarihinin erkene alınma ihtimali ile ilgili konuşan Mustafa Destici, şöyle dedi:

"En geç tarih 18 Haziran. Bunun öncesine alınabilir mi, alınabilir. Seçimin sağlıklı yapılabilmesi, vatandaşların oyunu kullanabilmesi için belki tarihin birkaç hafta öne alınması gündeme gelebilir. Seçim kararı 2 türlü alınır. Meclis 360 çoğunlukla alırsa, 3 aylık bir zaman dilimi lazım. Cumhurbaşkanı karar alırsa 2 aylık bir zaman dilimine ihtiyaç var. Ne Cumhur İttifakı ne de muhalefet 360'ı buluyor. Dolayısıyla Meclis'in seçim kararı alması gibi bir ihtimal yok şu anda. Seçim Yasası'nın uygulanması için 6 Nisan'ı geçmesi gerekir. Burada bir uzlaşma olmayacağı için seçim kararını Meclis değil; Cumhurbaşkanımız alır. Orada da 2 aylık süre zaten yeterlidir."

Ensonhaber

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