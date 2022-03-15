Muhtar maaşlarını asgari ücrete eşitleyecek teklif TBMM'ye geliyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefet partilerince, muhtarların sorunlarına yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

MUHTAR MAAŞLARI 4 BİN 253 LİRA OLUYOR

Bu hafta TBMM'ye yapılacak teklif içinde muhtarlara yönelik de bir madde bulunacağını söyleyen Elitaş, "Muhtarlarımızın asgari ücret kadar maaş almaları AK Parti iktidarları döneminde gerçekleşti. Yaptığımız çalışma çerçevesinde muhtemelen bu hafta sonunda inşallah 23 maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifin içerisinde muhtarlarımızın 4 bin 253 lira maaş alacağına yönelik düzenleme var." dedi.

CUMHURBAŞKANI'NIN MUHTARLARA MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen 51. Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada muhtarlara bu müjdeyi vermişti.

Erdoğan, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Ensonhaber