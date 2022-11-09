Muharrem İnce Van'a geliyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 11 Kasım Cuma günü Van'a geliyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 11 Kasım Cuma günü çeşitli programlara katılmak ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirmek için Van'a geliyor.
İnce, saat 9.00'da yapılacak olan basın toplantısı sonrası saat 10.00'da esnaf ziyareti gerçekleştirecek.
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