MSB: "Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" denildi.