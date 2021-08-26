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MSB: "Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi"

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan’dan tahliyesinde ilk uçağın Ankara’ya indiğini açıkladı.

POLİTİKA 26.08.2021, 16:05 26.08.2021, 18:00
MSB: "Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" denildi.

Kaynak: İHA

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