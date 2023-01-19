Milletvekili Arvas’tan bin kişilik kültür merkezi müjdesi

hale gelen ve sonrasında yıkılan kültür merkezi kompleksinin yerine yenisinin yapılacağı müjdesini vererek, “2023 yılı yatırım programına alınan kültür merkezi, kentin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ve yaklaşık bin kişi kapasiteli olacak” dedi.

Açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, yeni yapılacak merkezin kültüre ve kültürün gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Sahip olduğumuz zengin kültürün, yapılacak etkinliklerle anlatılmasına ve tanıtılmasına vesile olacak toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler ve yarışmaların düzenleneceği bir mekân olacak yeni kültür merkezi bünyesinde çok amaçlı salon, konferans salonu, sergi salonları ve atölyeler gibi birimler yer alıyor. Toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlayacak bu gibi kurumlar, kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirerek, bu tür faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayacaktır.

Eğitim, öğretim, dinlence ve eğlence gibi etkinliklere ev sahipliği yapan kültür merkezleri, aynı zamanda geçmiş ile ilgili kültür değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısında da aracı rolü üstlenmektedir. Bunun yanı sıra çağdaş sanatların tanıtılması ve yaşatılmasına imkan tanıyan kültür merkezleri, geleneksel kültür etkinliklerinin temsilinde de önemli bir rol üstlenmektedir.

Kadim tarihsel geçmişiyle çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış Van’da, kültür merkezi bu zenginliğimizi ifade edecek, yerel kültürel kimliğimizi tanımlayıp simgeleyecektir. Kültür merkezinin ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, Kültür ve Turizm Bakanımız başta olmak üzere katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.iha