Milletvekili Arvas’tan bin kişilik kültür merkezi müjdesi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2011 yılında meydana gelen depremler nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz

POLİTİKA 19.01.2023, 11:08
Milletvekili Arvas’tan bin kişilik kültür merkezi müjdesi

hale gelen ve sonrasında yıkılan kültür merkezi kompleksinin yerine yenisinin yapılacağı müjdesini vererek, “2023 yılı yatırım programına alınan kültür merkezi, kentin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ve yaklaşık bin kişi kapasiteli olacak” dedi.

Açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, yeni yapılacak merkezin kültüre ve kültürün gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Sahip olduğumuz zengin kültürün, yapılacak etkinliklerle anlatılmasına ve tanıtılmasına vesile olacak toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler ve yarışmaların düzenleneceği bir mekân olacak yeni kültür merkezi bünyesinde çok amaçlı salon, konferans salonu, sergi salonları ve atölyeler gibi birimler yer alıyor. Toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlayacak bu gibi kurumlar, kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirerek, bu tür faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlayacaktır.

Eğitim, öğretim, dinlence ve eğlence gibi etkinliklere ev sahipliği yapan kültür merkezleri, aynı zamanda geçmiş ile ilgili kültür değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısında da aracı rolü üstlenmektedir. Bunun yanı sıra çağdaş sanatların tanıtılması ve yaşatılmasına imkan tanıyan kültür merkezleri, geleneksel kültür etkinliklerinin temsilinde de önemli bir rol üstlenmektedir.

Kadim tarihsel geçmişiyle çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış Van’da, kültür merkezi bu zenginliğimizi ifade edecek, yerel kültürel kimliğimizi tanımlayıp simgeleyecektir. Kültür merkezinin ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, Kültür ve Turizm Bakanımız başta olmak üzere katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.iha

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15