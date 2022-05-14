Milletvekili Arvas: “Yegane gayemiz Van’a hizmettir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yegâne gayesinin Van’a hizmet olduğunu, hizmet edeninde yanında olduğunu belirterek; amasız, fakatsız toplumun menfaatine olan her projeyi desteklediğini söyledi.

POLİTİKA 14.05.2022, 09:56
Milletvekili Arvas: “Yegane gayemiz Van’a hizmettir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ankara’da bulunan belediye başkanı, büyükşehir belediyesi genel sekreteri, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, Özalp İlçe Başkanı ve STK temsilcisinin bulunduğu heyetle birçok bakanlıkta önemli temas ve ziyaretlerde bulundu. AK Parti Milletvekili Arvas, beraberinde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz ile birlikte ilk olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil’i ziyaret etti. Tuşba sahil bandı imar planı, Özalp Belediyesine ait tahsis değişikliği, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Hayvancılık Bölgesi Projesinin yatırım programına alınması ve tarımsal destek konularının görüşüldüğü toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı ve Bakan Yardımcısı Van’a davet edildi.

Milletvekili Arvas, yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Van Toprak Koruma Kurulu tarafından oy birliğiyle kabul edilen ve nihai karar için Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilen dosyanın bakanlık merkez teşkilatı tarafından oluşturulmuş komisyon tarafından incelenerek onaylanması gerektiğini söyledi. Arvas, “Amacı dışında kullanılarak vasfını kaybetmiş kuru marjinal tarım arazileri ve yapılaşmanın yoğunlaştığı alanların imara açılması ile çarpık kentleşmenin önlenmesi ve mutlak tarım arazilerinin korunması hedeflenmektir” dedi.

“Terörle kararlı ve başarılı mücadele bölgede yatırımları arttırdı”
Ziyaret programı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına giden Milletvekili Arvas, beraberinde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz ile Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’i makamında ziyaret etti. Van’ın sanayi alt yapısının istişare edildiği görüşmede, kararlı ve başarılı bir şekilde devam eden terörle mücadele çerçevesinde bölgede yatırımların arttığı ifade edildi. Milletvekili Arvas, son birkaç yıl içinde kurulan Erciş Organize Sanayi Bölgesi ve Tekstil Kent OSB’ye büyük rağbet olduğunu, buralarda şimdiden genişleme çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Kalkınma ajansı ve DAP İdaresi tarafından desteklenen projelerin halka dokunduğunu dile getiren Arvas, özellikle istihdam sağlayan tekstil kent ve tarımsal projelerin daha çok desteklenmesini talep etti.

Milletvekili Arvas’tan ‘fiyat farkı’ talebi
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı da ziyaret eden Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır ile Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar, Özalp ilçesinde planlanan yatırımlarla ilgili talepleri dile getirdi. Milletvekili Arvas, Van genelinde devam eden yatırımların artan maliyetler nedeniyle durduğu, bunlara fiyat farkı verilmesi konusunda destek istedi. Milletvekili Arvas, “Hükümetimiz bu dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığımız marifetiyle şehrimizin dört bir yanına yaptığı tesislerle yeni bir anlayış ortaya koymuş, gençlere imkân sağlamıştır. Açılan gençlik merkezleri, genç ofisler, gençlik kampları, yurtlar, yüzme havuzları, spor sahaları, tenis kortları gibi birçok tesis ile gençler ve spor severlere modern ve donanımlı alanlar sunmuştur” dedi.

Aile destek merkezlerinin önemi
Özalp heyeti ile birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy’u da ziyaret eden Milletvekili Arvas, Özalp ve diğer ilçelerin eğitim taleplerini iletti. Van’ın eğitim alanındaki fiziksel altyapı ihtiyaçlarını dile getiren Arvas, AK Parti hükümetleri döneminde yüzlerce okul, binlerce derslik yapıldığını ancak okullaşma oranının halen düşük olduğunu belirtti. Arvas, Van’da eğitim kalitesini arttıracak ve okul ihtiyacını en az seviyeye indirgeyecek yatırımların gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.
Son olarak İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş’i ziyaret eden Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van genelinde ihtiyaç olan aile destek merkezlerinin kurulmasını talep etti. Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunması hususunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti’nin hassasiyetlerini dile getiren Arvas, Van gibi kırsaldan göç almış kentlerde aile destek merkezlerinin toplumsal entegrasyon açısından önemli olduğunu vurguladı.

“Yegane gayemiz Van’a hizmettir”
Milletvekili Arvas, yegâne gayesinin Van’a hizmet olduğunu, hizmet edeninde yanında olduğunu belirterek; amasız, fakatsız toplumun menfaatine olan her projeyi desteklediğini söyledi. Belediye başkanları, büyükşehir belediyesi genel sekreteri, kaymakamlar, ilçe başkanı ve STK temsilcilerinin bulunduğu heyet ile birlikte Van adına verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Arvas, ilgi ve alakalarından dolayı bakan yardımcılarına, azim ve gayretlerinden dolayı da Van heyetine teşekkür etti.

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