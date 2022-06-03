Milletvekili Arvas: “Su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye’nin kişi başına düşen bin 519 metreküplük su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke olduğunu ifade ederek, “Su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız” dedi.

POLİTİKA 03.06.2022, 09:43
Milletvekili Arvas: “Su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız”

Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ve AK Parti Erciş Sosyal Politikalar Başkanı Akif Yardımcı ile DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca’yı ziyaret etti. Yapılan görüşmede Van Gölü Havzası’nda bulunan su kaynaklarının korunması ve daha verimli kullanılması, taşkın koruma talepleri ile ek yatırıma teklif projeler istişare edildi.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Milletvekili Arvas, nüfus arttıkça içme suyu kaynaklarının korunması ve bu amaçla sürekli kullanılabilirliğinin sağlanmasının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe artan bir öneme sahip olduğunu söyledi. Arvas, “Dünyada kişi başına yılda ortalama bin 800 metreküp suya ihtiyaç vardır. Buna rağmen dünyada genel olarak bin 400 milyon metreküp su bulunmakta, fakat bunun sadece yüzde 1’i temiz ve kullanılabilir özelliğe sahiptir. Bu verilere göre dünyanın kafi ölçüde yağış alamayarak kurak kaldığı bilinen bölgelerde yaklaşık 600 milyondan fazla insan yaşamakta ve yeterli sudan yoksun kalmaktadır.

Maalesef Türkiye’de kişi başına düşen bin 519 metreküplük su miktarı ile su sıkıntısı çeken bir ülke konumundadır. Nüfusumuzun artan taleplerine karşılık olarak, ülkemizde kullanılan su kaynakları miktarı sabit kalmakta, bu yüzden de kişi başına düşen su miktarı giderek azalmaktadır. Bölgemiz su kıtlığı çeken bir coğrafyada olmamasına rağmen nüfus artışı ve hızlı kentleşme sonucu su kaynaklarının korunmasında problemler yaşanmıştır” dedi.

Tatlı suyun insan hayatı, sağlık ve üretkenliğin ilk koşulu olduğunu ifade eden Arvas, “Bunun yanında tarım, hayvancılık ve sanayi için de vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Nüfus artışına pareler olarak artan gıda ihtiyacı ile birlikte tarımsal su ihtiyacımızda artmaktadır. Özellikle tarım sektörünün kuraklıktan ve muhtemel bir su sıkıntısından en az düzeyde etkilenmesi için Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti gereği Tarım ve Orman Bakanımız ile DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli önlemler alınmaktadır.

DSİ Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve planlanan projeleri DSİ Genel Müdürümüze ileterek, Van’da bulunan su kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması ve rasyonel yönetilmesi talebinde bulunduk. Bölgemizin ekonomik, coğrafi ve iklim şartlarının göz önünde bulundurularak çiftçilerimize düşük maliyetli ve verimli sulama imkânı sağlanmasını, mevcut açık sulama kanallarındaki çatlakların ivedilikle onarılmasını, su dağıtımının kapalı boru iletim sistemi marifetiyle yapılması konusundaki önerilerimizi aktardık.

Ekonomik olarak 209 bin 769 hektar sulanabilir alanı olan ilimizde, devletin ve çiftçilerin imkânlarıyla sulanan tarım arazisi 135 bin 787 hektardır. İnşallah devam eden yatırımlar ve başlayacak projeler ile birlikte sulanabilir arazi potansiyelimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. 2022 yılı ek yatırım programına Pay-Morgedik Barajı ulaşım yolu ve köy rölekasyon yollarının iyileştirilmesi, Muradiye Babacan HİS Göleti, Saray Örenburç Göleti, Tuşba ilçesi sınırlarında yer alan Navun, Yılan, Curna ve Zurna derelerinin ıslahı, Gürpınar Topsakal Mahallesi, Saray Karahisar Mahallesi 1. Kısım ve Özalp Boğazkesen Mahallesi tamamlama taşkın koruma işlerinin öncelikle dahil edilmesini teklif ve talep ettik. İnşallah bu taleplerimizin takipçisi olacağız. Bu vesile ile DSİ Genel Müdürümüze görevinde tekrar başarılar diliyor, yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.İHA

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 03 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 38 84
2. 1461 Trabzon FK 38 74
3. Bodrumspor 38 72
4. Sivas Belediyespor 38 69
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 38 66
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 38 66
7. Çorum FK 38 65
8. Afjet Afyonspor 38 62
9. Ankaraspor 38 55
10. Somaspor 38 53
11. İnegölspor 38 51
12. Etimesgut Belediyespor 38 47
13. Serik Belediyespor 38 45
14. Sarıyer 38 43
15. Diyarbekirspor 38 41
16. Adıyaman FK 38 41
17. Turgutluspor 38 37
18. Ergene Velimeşespor 38 35
19. Niğde Anadolu FK 38 29
20. Kahramanmaraşspor 38 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22