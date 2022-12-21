Milletvekili Arvas: “Madde bağımlılığı insanın aklına kelepçe, zihnine prangadır”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, zararlı alışkanlıklardan korunmanın en güzel yolunun hiç başlamamak olduğunu ifade ederek, “En büyük tuzak, ‘bir defa denemekten ne çıkar’ anlayışıdır” dedi.

POLİTİKA 21.12.2022, 13:05
Milletvekili Arvas: “Madde bağımlılığı insanın aklına kelepçe, zihnine prangadır”

Milletvekili Abdulahat Arvas, 2019 yılında yapımına başlanan Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin (ÇEMATEM) açılış törenine katıldı. Burada konuşan Milletvekili Arvas, AMATEM ve ÇEMATEM merkezlerinin rehabilitasyon hizmeti verdiğini ifade ederek, bu merkezleri açmanın üzücü olduğunu, ancak mecburiyetten kaynaklandığını söyledi.

Van’a kazandırdıkları merkezlerin madde bağımlılığı ile mücadele bünyesinde önemli bir adım olduğunu belirten Arvas, uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılık yapan maddelere bulaşmış kişilere çare, ailelerine de umut olacak merkezlerin şifa olmasını temenni etti. Çağın hastalığı olarak nitelendirilen madde bağımlılarının bu illetten kurtulmak için artık başka illere gitme sıkıntısı yaşamayacağını, tedavinin Van’da mümkün hale geldiğini söyleyen Arvas, AK Parti olarak toplumu ifsat eden, gençleri ve çocukları zehirleyen uyuşturucu tacirleri ile mücadele ettiklerini ve buna kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Van kamuoyunun da madde bağımlılığı ile mücadeleyi sürekli gündemde tutması gerektiğini, toplumu eğitici ve bilinçlendirici faaliyetlerin arttırılmasını, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin en üst düzeyde alınmasını isteyen Arvas, “Aileler, öğretmenler, eğitim kurumları ve manevi eğitim merkezleri büyük bir sorumluluk bilinciyle neslimizi korumak için öncü olmalıdır. Sağlıklı toplum için bütün imkanlar seferber edilmeli, huzurlu bir kent için bütün kesimler elini taşın altına koymalıdır” dedi.

Gençlere ve çocuklara de seslenen Milletvekili Arvas, zararlı alışkanlıklardan korunmanın en güzel yolunun hiç başlamamak olduğunu ifade ederek, “En büyük tuzak, ‘bir defa denemekten ne çıkar’ anlayışıdır. Uyuşturucu, alkol gibi madde bağımlılığı insanın aklına kelepçe, zihnine prangadır. 30 yatak ve 4 bin 877 metrekare kapalı alan olarak hizmet veren AMATEM, alkol ve çeşitli madde bağımlılıklarına dair tedavi yöntemlerinin sunulduğu bu konular üzerine araştırmalar yapan, yalnızca alkol ve madde bağımlılığı sorunu yaşayanlara özel hizmet veren bir bölümdür.

Bunun yanında 20 yatak ve 4 bin 328 metrekare kapalı alan olarak planlanmış ÇEMATEM ise 18 yaş altı çocuk ve ergenlerde alkol ve madde kullanım bozukluğu olanların ayakta teşhis, tıbbi ve psiko-sosyal tedavi ile tıbbi rehabilitasyon hizmetleri verilecektir. Toplam 50 yatak kapasiteli AMATEM ve ÇEMATEM merkezleri kampüsünün Van’a ve bölgeye hayırlı olmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.İHA

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