Milletvekili Arvas: “Erciş, bölgenin parlayan yıldızı oldu”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas tarafından Erciş’te marina olarak planlanan balıkçı barınağı projesinin temel atma töreni yapılırken, iki ayrı eğitim kurumunun da açılışı gerçekleştirildi.

POLİTİKA 07.11.2022, 13:01
Milletvekili Arvas: “Erciş, bölgenin parlayan yıldızı oldu”

Saha çalışmaları çerçevesinde Erciş ilçesini ziyaret eden Van Milletvekili Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş ile birlikte bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunarak, çeşitli projelerin açılışlarını yaptı. Erciş halkı arasında büyük heyecan oluşturan marinanın temel atma törenine katılan Milletvekili Arvas, Van’da yapılan her açılışta yaşadığı mutluluğu ifade ederek, AK Parti’nin siyasette, eser ve hizmet üretme anlayışının ürünü olan bu projenin Erciş’e katma değer sağlayacağını ifade etti.

Son dört yılda Erciş’te tamamlanan projeler ile birlikte şehrin çehresini değiştirdiklerini söyleyen Arvas, Erciş’i bölgenin parlayan yıldızı yaptıklarını kaydetti. Milletvekili Arvas, bu konuda çaba ve gayret gösteren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti. Arvas, “Erciş Balıkçı Barınağını yeniden ihya ve inşa etme talebimize karşılık veren ve bizi bu konuda destekleyen Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve Adana Bölge Müdürümüze de şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Temel atma töreninin ardından Doğu Anadolu Bölgesinin ızgara planlı ilk kent yerleşim alanı Zernaki Tepe’de devam eden kazı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Milletvekili Arvas, daha sonra Hacıkaş ve Süleymen mezrası grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Milletvekili Arvas, toplam uzunluğu 8 bin 500 metre olan yol güzergahında devam eden asfalt çalışmasının önemli olduğunu belirterek, son dört yılda sadece Erciş’e yaklaşık 300 kilometre asfalt ve 1 milyon metrekare parke taşı yapıldığını söyledi.

Erciş’teki yoğun programının sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan İrşad İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulunun da açılış merasimlerine de katılan Milletvekili Arvas, AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile her yıl en büyük bütçenin eğitime ayrıldığını hatırlatarak, okul ve derslik oranının geçmişe kıyasla çok arttığını ifade etti. Okulların öğrencilerimizin gelişmesine imkân tanıyan mekanlar olduğunu belirten Arvas, büyük bir hassasiyet ile fiziki ve sosyal yeterliliklerinin gözetildiği ve çağın ihtiyaçlarına uygun okulların inşa edildiğini söyledi. Arvas, “Erciş ilçemizde de eğitim alt yapımızı güçlendirecek bu okulların hayırlı olmasını diliyor. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.iha

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