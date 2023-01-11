Milletvekili Arvas, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

Van Milletvekili Arvas mesajında, gazeteciliğin onurlu, saygın ve meşakkatli bir meslek olduğunu belirtti. Milletvekili Arvas, "Kendine özgü etik ilkeleri ve ahlaki kuralları vardır. Bu nedenle gazeteci toplum nezdinde güvenilirdir. İşte bu toplumsal sorumluluğu gereği, kılı kırk yaran, titiz ve ayrıntılı çalışmayla gerçeği bulmak, toplumu doğru bilgilendirmek ile mükelleftir.

Bunun içinde habere konu olan olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması önemlidir. Hakkı ve hakikati yazan, söyleyen bu güzide mesleği istismar etmeye çalışanlarda elbette vardır. Gazeteciliği bir basamak veya sıçrama tahtası olarak araçsallaştıranlar, bu mesleğin itibarını zedelemektedir. Gerçeği arama, bulma ve kamuoyuyla paylaşma sorumluluğuna sahip olmayan, tetikçiliği, yalanı ve iftirayı ahlak edinmiş kişiler, gazetecilik mesleğinin faziletinden uzaklaşmışladır.

Gazeteci, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti ve mesnetsiz suçlamalardan kaçınan, herhangi bir menfaat gözetmeyen, açık fikirli, dürüst, ön yargılardan uzak ve kişilik haklarına saygılı meslek erbaplarıdır. Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden en hızlı etkilenen sektörlerden biri medya olmuştur.

Önce radyo, sonra televizyon ve şimdi de internet ile sosyal medya platformları gazetecilik mesleği açısından önemli avantajlar ve dezavantajlar sağlamıştır. Ama bütün bunlarla birlikte basın kuruluşları çeşitlenmiş, haber alma ve paylaşma hızı artmıştır. Gazetecilerde bu gelişmelere ayak uydurarak, kazandığı yeni beceriler ve teknolojik imkanlar ile mesleklerini çok daha modern şartlarda icra edebilir hale gelmişlerdir. 2023 yılının da gazeteciler açısından mesleklerini sağlıklı şekilde, huzurla erişilebilir ve ulaşılabilir imkanlarla yapmalarını temenni ediyor, mesleğini layığı ile yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.iha