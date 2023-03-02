Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını belirledi: 6 Mart’ta açıklanacak

Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazılanıyor.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin gölgesinde girilen seçim döneminde bugün başka bir önem arz ediyor.

Öyle ki Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı kamuoyunun bilgisine sunulurken muhalefet adayı aylardır belirlenemiyor.

Altılı masa etrafında parlamenter sisteme geri dönüş mutabakatı ile bir araya gelen 6 lider arasındaki ve partilerin kendi içlerinde devam eden adaylık yarışı ve koltuk savaşları aday belirlenme sürecini uzattıkça uzattı.

Cumhurbaşkanı adayında uzlaştılar

Daha önce 11 kez bir araya gelen ve adayı belirleyemeyen liderler bugün 12'nci kez bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını belirlediğini duyurdu.

6 Mart'ta açıklanacak

Adayın ise altılı masanın pazartesi gün yapılacak toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor..

6 siyasi parti genel başkanlarının imzası bulunan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.

Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.

Ensonahber