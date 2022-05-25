MHP Heyetinden Vali Balcı'ya hayırlı olsun ziyareti

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, ziyarette yaptığı konuşmada “Valimiz Van'da güzel işlere altına imza atacaktır. Şahsım ve teşkilatım olarak kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Güngöralp, beraberindeki ilçe başkanları ile birlikte Vali Balcı'ya partisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Van Valisi Ozan Balcı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Van'a hizmet hepimizin amacıdır. İnşallah hep birlikte Van'ı layık olduğu yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.