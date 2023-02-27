Meral Akşener ile Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı

Türkiye depremin yaralarını sararken bir yandan da yaklaşan seçim gündeme oturdu.

Muhalefette adaylık belirleme süreci devam ediyor.

Dün CHP olağanüstü toplanarak aday belirleme sürecinde tüm yetkiyi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na vermişti.

Bu toplantının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında sürpriz bir görüşme kararı alındı.

Sürpriz görüşme

İki lider, sabah saat 10.00'da kahvaltıda bir araya geldi.

İki liderin toplantı gündemi de adaylık konusuydu.

Akşener olumsuz yaklaşmadı

2 saatlik toplantıda konu enine boyuna masaya yatırılırken Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda olumsuz tek bir kelime dahi kullanmadığı bilgisi kulislere düştü.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştılar

tv100'ün haberine göre toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşma sağlandı.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından partisinin MYK üyelerini topladı.

CHP Genel Merkezi'nde parti olarak toplantıya giren CHP'de Kılıçdaroğlu, kurmaylarını adaylığı ve Akşener ile görüşmesi konusunda bilgilendirdi.

Ensonhaber