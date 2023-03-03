Meral Akşener açıkladı: İyi Parti 6'lı masadan ayrıldı

Türkiye'de seçime sayılı günler kala 6'lı masa dağıldı.

5 liderin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiği toplantıdan sonra parti kurmaylarıyla toplantı yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamalarda bulundu.

"Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" diyen Akşener, 6'lı masadan ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.

Akşener, adaylarının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan biri olacağını söyledi.

"Ne yazıkki olmadı, olamadı"

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz sene, memleketimizin geleceğini düşünerek çok önemli bir adım attık. Dün gerçekleşen toplantıda nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını beyan ettiler.

Tüm kamuoyu araştırmalarında Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz 2 ismi beyan ettik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu.

Maalesef bu görüş ve önerilerimiz reddedildi.

6'lı masanın bir anlayışa varıldı. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna, milletin kazandığı bir hakikate tercih edildi.

Aziz milletim, biz İyi Parti'yi bunun için kurmadık. Kurulduğumuz günden beri önce ben, önce İyi Parti demedik.

Yeri geldi parti çıkarlarımızı gözardı edip milletimizi için feragat ettik.

Hakarete uğradık, dişimizi sıktık. Linç edildik yıkılmadık.

Ne yazıkki olmadı, olamadı.

Ensonhaber