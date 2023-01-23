Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı yakıştırması

Türkiye, 2023 seçimleri geri sayıma başladı..

Seçime aylar kala iktidar ve muhalefet sahaya inerken hazırlıklar hız kazandı.

Seçimlere aylar kalmışken muhalefet kanadında ise adaylık bilmecesi sürüyor.

CHP parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu koşulsuz desteklerken 6'lı masadaki ittifak ortakları, Kılıçdaroğlu'nu desteklemekten uzak bir konumda duruyor.

Masada adaylık bilmecesi

Özellikle İyi Parti cephesi adaylık konusunda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini ön plana çıkartsa da Kılıçdaroğlu, iki ismi ısrarla veto ediyor.

Son olarak, Mansur Yavaş'tan İyi Parti cephesini üzecek bir açıklama geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.

Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi

Burada konuşma yapan Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler geldi.

Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı yakıştırması

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın bu sözlerinin ardından açılışa katılanlar ayağa kalkarak uzun süre bu sözleri alkışladı.