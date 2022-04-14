Mansur Yavaş, Kürtler oy vermez söylemine yanıt verdi

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimlere hazırlanırken Millet İttifakı'nda kimin aday olacağı konusunda henüz karar verilmiş değil.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı uzun süredir gündemdeydi.

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın bir dönem daha belediyedeki görevine devam etmesi gerektiğini söyledi.

CHP Lideri bu sözlerin ardından kendisinin aday olabileceği konusunda sinyaller verdi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmiş değil.

İki isim arasında kıyasıya bir yarış var.

Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler, Mansur Yavaş'ın daha önce Kürtlerle ilgili kullandığı ifadeleri dolaşıma soktu.

Bu paylaşımların ardından Mansur Yavaş eleştirilere cevap verdi.

"Anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor"

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Mansur Yavaş, "Kürtler Mansur Yavaş'a oy vermez mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor.

Diyarbakır'da yapılan sokak röportajı

Diyarbakır'da sokak röportajı yapıyorlar. Biri diyor ki "Mansur ne alaka, adamın neci olduğunu biliyorsun!" Diğeri "Abi öğrencilere, vatandaşa, garibana arka çıkıyor, adam ayırmıyor" diyor."

"Mecbur muyuz Ağrılıyı, Diyarbakırlıyı seçmeye"

Mansur Yavaş, MHP'den belediye başkan adayı olduğu seçim döneminde kaydedilen görüntülerde şunları söylemişti:

Mecbur muyuz Ağrılıyı, Diyarbakırlıyı seçmeye? Hasan Hüseyin Ceylan uğruna Ağrı’ya, Mardin’e Diyarbakır’a hizmet edecek insanları meclise gönderemeyiz.

Oylarınızın nereye gideceğini iyi hesap edin

Meclis'te ülkücüler olmazsa köpeksiz köyde değneksiz dolaşır gibi dolaşacaklar. Asla müsade etmeyeceğiz. Oylarınızın nereye gideceğini iyi hesap edin."

Kılıçdaroğlu'nun ekibi rahatsız

Bilindiği üzere Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Bu ziyaretler sırasında Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu ancak Mansur Yavaş belediyedeki görevine devam edeceğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı aday göstermek istediklerini söylemesiyle başlayan tartışmalar, CHP içerisinde de gerilime neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyen üst düzey CHP'liler, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bu kadar öne çıkmasından rahatsız.

Ensonhaber