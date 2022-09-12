Kurtulmuş: Siyaseti, halka tepeden bakarak yapmıyoruz

AK Parti Van İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van Milletvekilleri, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, MKYK üyeleri, bölge milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve beraberindekilere teşekkür ederek, seçim çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Türkmenoğlu son 3 yılda, AK Parti'ye 70 bin yeni üye kazandırdıklarını vurguladı. Daha sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Van ve ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SİYASETİ, HALKA TEPEDEN BAKARAK YAPMIYORUZ"

Siyaseti fildişi kulelerde yapmadıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Siyaseti birilerinin yaptığı gibi, halka tepeden bakarak yapmıyoruz. Halkın içinde olarak, halkın çarşısında, pazarında olarak, halkın sokağında, düğününde, taziyesinde olarak, milletimizin ne beklediğini, dertlerinin ve sıkıntılarının ne olduğunu tespit etmeye çalışarak, bu siyaseti yıllardır sürdürüyoruz.

Milletin partisi olarak, milletin taleplerini siyasetin karar mekanizmalarına taşımayı başarıyoruz. Dünya olarak son derece zor ve sıkı bir gündemin içerisinden geçiyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerinde, hem ekonomik olarak, hem siyasi olarak, hem güç mücadeleleri olarak, hepimizin takip ettiği, özellikle koronavirüs salgınından sonraki süreç ile giderek ağırlaşan bir ekonomik politik tablonun olduğunu biliyoruz.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, aslında sadece Rusya ve Ukrayna savaşı değil. Aynı zamanda Rusya ve batı arasındaki bir savaştır. Diğer taraftan, Uzak Doğu'da Taiwan Adası çevresinde, Çin ile Amerika arasındaki mücadele, sadece iki ülke arasındaki mücadele değil, dünyadaki güç dengeleri arasındaki bir mücadeledir.

Dolayısıyla dünya bir taraftan ekonomik olarak son derece zor bir sürece girmiştir. Bir taraftan da büyük mücadelelerin ortaya çıktığı, önce vekâlet savaşları üzerinden terör grupları vasıtası ile desteklenen, ardından ticari savaşlar üzerinden sürdürülen, ardından ekonomik savaşlar şeklinde gündeme gelen ve ne yazık ki bugün de fiili savaşlar şeklinde hep beraber gözlemlediğimiz bir sürecin içerisindeyiz" dedi.

"TÜRKİYE RUSYA İLE UKRAYNA SAVAŞINDA BARIŞ İÇİN UMUT KAPISI OLMUŞTUR"

Bütün bu gerilimlerin, bu mücadelelerin odak noktasında olan coğrafyanın Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafya olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Yunanistan üzerinden şimdi Ege'de Türkiye'yi köşeye sıkıştırma çabaları var. Büyük bir mücadelenin orta noktasında Türkiye var. Türkiye özellikle, Ukrayna- Rusya savaşanın başladığı andan itibaren fevkalade güçlü bir denge politikası oluşturarak, hem dünya barışı için umut olan bir ülke, hem de dünyada barışa giden yolu sağlam bir şekilde takip edecek bir küresel aktör olma becerisini kazanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında hem başından beri pozisyonunu belli etmiş, iki ülke ile de konuşabilen, neredeyse dünyadaki tek ülke olarak, bu anlamda barış için umut kapısı olmuştur. İstanbul'da yapılan müzakerelerde, son bir görüşmeye sıra gelmişti. Ama maalesef bazı ülkeler, savaşın uzun süre devam etmesini istediği için, ne yazık ki savaş bitirilemedi. Bu anlamda bu savaşla birlikte Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Dünya siyasetini yakından takip eden medya merkezlerinde de Türkiye'nin bu rolüne övgüler dizildi. Bu anlamda Türkiye ortaya koyduğu denge siyasetini, inşallah dünya barışı için kullanacak ve ümit ediyorum ki bu coğrafyada barışın sağlanması için en önemli güç olma özelliğin sürdürecektir. Bu savaşla birlikte meselenin sadece savaştan ibaret olmadığı, meselenin başka alanlarda da büyük zorlukları ortaya çıkaracağını ilk andan itibaren söyleyen ilk ülkeyiz" diye konuştu.

"DÜNYA BÜYÜK BİR ENERJİ KRİZİYLE KARŞI KARŞIYADIR"

Ukrayna- Rusya savaşının başlamasıyla birlikte, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada çok büyük bir enerji krizinin ortaya çıkağını dile getirdiklerini söyleyen Kurtulmuş, "Bu alanda bazı batılı ülkeler gelmekte olan, gelecek olan ve şimdi gelmiş olan enerji krizini hafife aldılar ve bunu çözebileceklerini zannettiler. Rusya elindeki kozu çok iyi kullandı ve vanayı biraz kıstı.

Bir hafta içerisinde Avrupa'da enerji fiyatları 2 katına çıktığını gördük. Kış öncesi Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde, nasıl enerji tasarrufu yapabiliriz diye düşünüyorlar. Bazı ülkelerde şimdiden fakirler, fukaralar, soğuktan etkilenmesinler diye bazı yardım kuruluşlarının yardımlar yapmaya başladığını biliyoruz. Bazı ülkelerde enerji kısıtları dolayısıyla, lokantalarda bundan sonra ışıkların yanmayacağı, masaların üzerindeki mumlarla servisler yapılacağı söyleniyor. Dünya büyük bir enerji kriziyle karşı karşıyadır.

Türkiye bunu vaktinden evvel gördü ve gelmekte olan durumu anladığı için, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına hız verdi. Şuanda Abdulhamithan Gemisi, Akdeniz'de petrol ve hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürüyor. Akdeniz'de bulduğumuz çok büyük bir doğalgaz kaynağından sonra, Akdeniz'de de doğalgaz kaynaklarını bularak, Türkiye tüm dünyanın kriz yaşadığı bu süreçte en az etkilenen ülkelerden birisi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA- RUSYA TAHILININ DÜNYA PİYASALARINA ÇIKARILABİLMESİ İÇİN TÜRKİYE ÖNCÜ ROL OYNADI"

Ukrayna- Rusya savaşıyla birlikte gıda krizinin de ortaya çıktığını belirten Kurtulmuş, "Ukrayna- Rusya savaşıyla gıda fiyatlarında da son derece yüksek fiyat artışıyla karşılaştık. Hatta gıdada büyük bir kısıntının ortaya çıktığın gördük. Bu anlamda Türkiye'nin inisiyatifi ile Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde koordinasyon merkezi İstanbul olan, Ukrayna- Rusya tahılının dünya piyasalarına çıkarılabilmesi için bir koordinasyon merkezi kuruldu. Burada da Türkiye öncü rol oynadı.

Daha uzun süreceği öngörülen bu krizler karşısında, Türkiye sadece kendi içine kapanarak, sadece kendi başının çaresine bakmaya çalışan, etkisiz bir ülke değil, dünyadaki bu gelişmeleri çözebilme potansiyeli olan, güçlü bir bölgesel aktör, hatta küresel bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da küresel bir lider olarak, bu süreçteki etkisini ortaya koymuştur. Zamanında alınan tedbirlerle Türkiye ekonomisi ciddi anlamda büyümeye devam ediyor.

Dünyada büyümeden, gelişmeden, güçlenmeden, güçlü bir ekonomi olmadan, halkın sorunlarının çözüldüğü bir ülke görülmemiştir. Bu anlamda Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde 7,5, ikinci çeyreğinde 7,6'lık bir büyüme ile dünyada en çok büyüyen ikinci ülke olması, kayda değer bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, güçlü, üreten, ihracat yapan ülke olma yolunda adımlarını atmaya devam edecek ve bu sıkıntılı süreçlerin sonunda da en karlı şekilde bu süreçlerden çıkmasını başaracaktır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YENİDEN GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR TÜRKİYE OLARAK KOŞARAK YOLUNA DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Önümüzdeki hafta iki önemli meselinin Türkiye'nin gündemine geleceğini söyleyen Kurtulmuş, "Bunlardan bir tanesi, Pazartesi günü bakanlar kurulu sonrası, Cumhurbaşkanımız vatandaşa yönelik 6 önemli sosyal tedbiri paylaşacaktır. Böylece bu süreçte vatandaşımızın yükünü hafifletecek adımlar, ilave tedbirler gündeme getirilecektir. Dünyada tüm sıkıntıların göbeğinde olan Türkiye'nin sıradan bir ülke olarak ayakta durabilmesi mümkün değil.

Bunun için Türkiye'nin yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye olarak, ayakta durması değil, koşarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Bütün hedefimiz budur. Silah gölgelerinin bu ülkenin üzerinde asla kalmadığı bir Türkiye inşa etmek boynumuzun borcudur. Türkiye on yıllarca boyunca terör örgütleri vasıtası ile meşgul edilmiş, 1,5 trilyon dolar ekonomik kayba uğramış, 40 binin üzerinde insanını da maalesef kaybetmiştir. Bu oyunu bozacağız. Bölge halklarının birbirinden başka kaderi yoktur. Türk'ün, Kürt'ten Kürt'ün, Arap'tan, Arap'ın, Acem'den başka bir geleceği olamaz. Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın, Türkiye'nin vs. bütün bu bölge halklarının geleceği birliktedir, kardeşliktedir, ortaklaşmadadır. Bunu sağlamak için güçlü bir Türkiye olarak, ayakta durmayı ve koşmayı kendimiz için önemli görüyoruz" diye konuştu.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DAĞA HAPSETMİŞTİR"

Türkiye'de artık terörün halkın gündeminden çıktığını belirten Kurtulmuş, "Kürt kardeşlerimiz, yıllardır ensesinde boza pişiren terör örgütüyle arasına büyük bir mesafe koymuş ve terör örgütünü dağa hapsetmiştir. Dünyadaki terör örgütlerine, büyük devletler destek vermeyi bıraksın, bir hafta içerisinde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz.

Silahı buradan alırlar, siyasi desteğe oradan alırlar, lojistik desteği oradan alırlar ve hatta istihbarat desteklerini de alırlar. Olan bu bölgenin çocuğuna, gariban Kürt'üne, Arap'ına, Acemi'ne olur. Bu oyunu bozan bir millet olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun saygın halkını canı yürekten selamlıyorum. Bu anlamda geleceğinize, istikbalinize sahip çıkın. Biz bu bölgede şiddeti, terörü, silahı, ayrımcılığı değil, dostluğu, kardeşliği, müzakereyi, siyasi rekabeti istiyoruz. İnsanlar farklı fikirlerde olur ama konuşarak, birbirini ikna ederek yoluna devam eder" ifadelerini kullandı.

"6'LI MASANIN ORTAK FİKİR İÇERİSİNDE OLMADIĞI AŞİKÂRDIR"

6 artı 1'lik masayı da eleştiren Kurtulmuş, "Seçime gidiyoruz, seçim yaklaşıyor. Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı seçerek yoluna devam edecektir. Hiçbir tereddüt yok. Ama siyaset, rekabet işidir en az iki kişi olması gerekiyor. Karşı tarafa adayınız kimdir dedikçe, biz adayı belirleyelim de onu kısa bir süre içerisinde yıpratırsınız. Onun için mağazayı belirlememizi istiyorsunuz. Biz de onlara şu cevabı verdikçe bir daha bunu söyleyemezler. Ya ortada Tayyip Erdoğan var. 20 senedir Tayyip Erdoğan bu kadar icraat yapıyor, yıpranmıyor, yıpranma endişesi taşımıyor da sizin koyacağınız aday 20 gün demiş maalesef.

6 artı 1'lik masada esas sorun adayın kim olacağı sorunu değildir. Esas sorun Türkiye'yi nasıl yönetmeyi düşündüklerine dair bir fikir birliği içerisinde olmamalıdır. Bu 6 artı 1'lik masada HDP'nin oyu olmadan yarışa katılması bile mümkün değil. Orta bir cümbüş var gidiyor. Siyaset Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir hayal olma işidir. 6'lı masanın ortak fikir içerisinde olmadığı aşikârdır. Her geçen gün aralarındaki ihtilaflar, daha çok yüzüne çıkıyor. Siyaset düşmanlık alanı değildir. Siyaset rekabet alanıdır. 2023 seçimleri Ak Parti'nin başarısıyla sonuçlanacak. Milletimiz kazanmış olduğu bu istikameti devam ettirecek ve sürdürecektir" dedi.

"SINIR TİCARETİNİN YENİDEN GÜÇLÜ BİR HALE GETİRİLMESİ, VAN'IN BEKLENTİLERİ ARASINDADIR"

Van'ın son yıllarda en çok destek alan illerin başında geldiğini söyleyen Kurtulmuş, "Van hakikaten, son yıllarda en fazla destek alan, en çok hükümet organlarının hizmetlerini sürdürdüğü illerimizin başında geliyor. 2011 Van depreminin ilk anından itibaren, tedbir alınarak Van yeniden inşa edildi. Her geldiğimizde biraz daha görüyorum, hem kamu yatırımları anlamında, hem iş dünyasının hareketlenmesi bakımından, Van'ın ileriye doğru gittiğini görüyoruz. Şuanda devam eden projelerde inşallah hızlı bir şekilde tamamlanır.

Bu anlamda da Van'ın ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa yapılıyor. İnşallah bu istikrarlı ortam devam eder ve Van hizmetlerini almaya devam eder. Daha güçlü bir Van ortaya çıkar. Sınır ticaretinin yeniden güçlü bir hale getirilmesi, Van'ın beklentileri arasındadır. Bunları biliyoruz" diye konuştu. Kurtulmuş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "'100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi'' sözlerini cehalet olarak yorumladı. Program, Kurtulmuş'un basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ve AK Parti'ye yeni katılanlara rozetlerini takmasıyla sona erdi.

Bölgegazetesi