Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihine ilişkin ilk açıklama! Herkes merak ediyordu…

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşılırken seçimlerin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret eden açıklamasından sonra bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Seçim takvimine ilişkin Kılıçdaroğlu "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok" dedi.

POLİTİKA 21.01.2023, 16:20
Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihine ilişkin ilk açıklama! Herkes merak ediyordu…

Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı ile ilgili muamma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla ortadan kalktı. Erdoğan geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın '14 Mayıs' çıkışına ne yanıt vereceği merak konusu olmuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de 'Yeter söz milletin.' dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak" dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunu (TÜRKONFED) ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZÜLEBİLİR"
TÜRKONFED'in yöneticileriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomi konusunda beklentilerini ifade ettiler. Hem Türkiye'yi hem dünyayı, bölgeyi yakından izlediklerini ve bizden beklentilerini de bir anlamda sordular. Ben de bütün sorulara büyük bir samimiyetle cevap verdim ve şunu söyledim: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülebilir. Bozulan bir devlet yapısı var, çürüyen bir yapı var.

O yapının da süratle inşa edilmesi lazım. Altı liderin bu konuda kararlı olduğunu ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını, dolayısıyla kimsenin 'Karamsar bir atmosfer vardır.' diye endişeye kapılmaması gerektiğini söyledim. Gerçekten Türkiye büyük bir ülke, güzel bir ülke ve dolayısıyla iyi kadroları var. Bugün o kadrolar her ne kadar biraz devre dışındaysa da o kadrolar yeniden yönetime geldiği zaman devlette liyakat sağlamış olacağız ve güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Genel af olması lazım mı?" sorusuna, "Önce bu konuyu altı liderin konuşması lazım. Ondan sonra benim bu konuda düşüncelerimi ifade etmem lazım." diye cevap verdi.

14 MAYIS ÇIKIŞI
Seçim takvimine ilişkin bir açıklaması olup olmayacağı sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de 'Yeter söz milletin.' dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak." ifadelerini kullandı.

Mynet

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