Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası üzerine açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198.094 uyuşturucu operasyonu yapan, 252.590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22.136'sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz."

Öte yandan, uyuşturucuyla mücadelenin bilançosu da detaylı şekilde açıklandı.

2020'de dünyada nüfusun yüzde 5,6'sı; Avrupa'da yüzde 29'u madde bağımlısı olarak kayıtlara geçti. 2018'de bu oran Türkiye'de yüzde 3,1'di.

Madde bağlantılı ölümlerde de dünya ve Avrupa ortalaması Türkiye'deki oranın üzerinde. Madde kaynaklı ölümler 2017'da dünya genelinde milyonda 1, Avrupa'da 2020'de milyonda 16,7 olarak kayıtlara geçerken, 2021'de Türkiye'de madde bağlantılı ölüm milyonda 4,7 oldu.

2 ton kokain yakalandı

Türkiye, uyuşturucu yakalamaları konusunda da oldukça başarılı bir mücadele yürüttü. 2022 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre Türkiye'de 2 ton kokain, 4.1 ton metamfetamin, 13.4 ton eroin ele geçirildi.

Doğrudan madde bağlantılı ölümlerde de son yıllarda düşüş yaşandı. 2017'de 941 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2022'de 78'e düştü.

internethaber